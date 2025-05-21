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График отключения света в Киеве доступен на экране смартфона: что известно о новом виджете

свет
Виджет отключения света в Киеве.

В приложении "Киев Цифровой" появился новый виджет, позволяющий жителям столицы быстро проверять график отключений света по своему адресу без необходимости запускать приложение.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как проверить график отключений света без приложения

Виджет позволяет просматривать график отключений света прямо на главном экране смартфона. Он синхронизируется с сервисом ДТЭК Свет и доступен в двух размерах для Android и iOS.

Это дает возможность киевлянам быстро узнавать состояние электроснабжения по своему адресу без необходимости открывать само приложение.

Виджет показывает наличие света, предупреждает о плановых и экстренных отключениях и синхронизируется с сервисом ДТЭК Свет.

Как установить:

  • Для установки на Android нужно выбрать виджет в меню главного экрана и выбрать адрес из списка или добавить новый.
  • На iOS – зажать иконку приложения и выбрать нужный формат и адрес.

График отключения отображается только после авторизации и добавления адреса. Виджет доступен в двух размерах – большой и малый – для удобства пользователей.

Что такое "Киев Цифровой"?

"Киев Цифровой" — это мобильное приложение для жителей Киева, объединяющее разнообразные городские сервисы в одном удобном интерфейсе. Он создан, чтобы облегчить доступ к онлайн-услугам и улучшить качество жизни киевлян. Принцип работы приложения — "город в телефоне", позволяющий получать необходимую информацию и услуги в любое время и в любое время.

Основные функции приложения:

  • Оплата проезда: быстрая оплата общественного транспорта, включая метро, через цифровую транспортную карту.
  • Движение транспорта: отслеживание движения трамваев, троллейбусов, метро и другого транспорта в реальном времени.
  • Сообщение: получение важных уведомлений о задержках транспорта, воздушных тревогах, комендантском часе и других событиях.
  • Коммунальные услуги: возможность оплачивать коммуналку, просматривать информацию о задолженностях и других деталях.
  • Другие сервисы: оплата штрафов, проверка информации об эвакуированных автомобилях, доступ к онлайн-сервисам Киевской городской государственной администрации (КГГА) и прочее.

Как пользоваться "Киев Цифровой":

  1. Скачайте приложение на свой смартфон.
  2. Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь.
  3. Ознакомьтесь с доступными функциями и сервисами.
  4. Используйте приложение для быстрого и удобного получения городских услуг.

Добавим, в приложении " Киев Цифровой" введено сервис бесплатной парковки для защитников и защитниц.

Автор:
Ольга Опенько