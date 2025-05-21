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График отключения света в Киеве доступен на экране смартфона: что известно о новом виджете
В приложении "Киев Цифровой" появился новый виджет, позволяющий жителям столицы быстро проверять график отключений света по своему адресу без необходимости запускать приложение.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как проверить график отключений света без приложения
Виджет позволяет просматривать график отключений света прямо на главном экране смартфона. Он синхронизируется с сервисом ДТЭК Свет и доступен в двух размерах для Android и iOS.
Это дает возможность киевлянам быстро узнавать состояние электроснабжения по своему адресу без необходимости открывать само приложение.
Виджет показывает наличие света, предупреждает о плановых и экстренных отключениях и синхронизируется с сервисом ДТЭК Свет.
Как установить:
- Для установки на Android нужно выбрать виджет в меню главного экрана и выбрать адрес из списка или добавить новый.
- На iOS – зажать иконку приложения и выбрать нужный формат и адрес.
График отключения отображается только после авторизации и добавления адреса. Виджет доступен в двух размерах – большой и малый – для удобства пользователей.
Что такое "Киев Цифровой"?
"Киев Цифровой" — это мобильное приложение для жителей Киева, объединяющее разнообразные городские сервисы в одном удобном интерфейсе. Он создан, чтобы облегчить доступ к онлайн-услугам и улучшить качество жизни киевлян. Принцип работы приложения — "город в телефоне", позволяющий получать необходимую информацию и услуги в любое время и в любое время.
Основные функции приложения:
- Оплата проезда: быстрая оплата общественного транспорта, включая метро, через цифровую транспортную карту.
- Движение транспорта: отслеживание движения трамваев, троллейбусов, метро и другого транспорта в реальном времени.
- Сообщение: получение важных уведомлений о задержках транспорта, воздушных тревогах, комендантском часе и других событиях.
- Коммунальные услуги: возможность оплачивать коммуналку, просматривать информацию о задолженностях и других деталях.
- Другие сервисы: оплата штрафов, проверка информации об эвакуированных автомобилях, доступ к онлайн-сервисам Киевской городской государственной администрации (КГГА) и прочее.
Как пользоваться "Киев Цифровой":
- Скачайте приложение на свой смартфон.
- Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь.
- Ознакомьтесь с доступными функциями и сервисами.
- Используйте приложение для быстрого и удобного получения городских услуг.
Добавим, в приложении " Киев Цифровой" введено сервис бесплатной парковки для защитников и защитниц.