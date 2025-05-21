Графік відключень світла в Києві доступний на екрані смартфона: що відомо про новий віджет

У застосунку “Київ Цифровий” з’явився новий віджет, який дозволяє мешканцям столиці швидко перевіряти графік відключень світла за своєю адресою без необхідності запускати застосунок.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Як перевірити графік відключень світла без застосунку

Віджетдозволяє переглядати графік відключень світла прямо на головному екрані смартфона. Він синхронізується з сервісом ДТЕК Світло і доступний у двох розмірах для Android та iOS.

Це дає можливість киянам швидко дізнаватися про стан електропостачання за своєю адресою без необхідності відкривати сам застосунок.

Віджет показує наявність світла, попереджає про планові та екстрені відключення і синхронізується з сервісом ДТЕК Світло.

Як встановити:

Для встановлення на Android потрібно обрати віджет у меню головного екрана і вибрати адресу зі списку або додати нову.

потрібно обрати віджет у меню головного екрана і вибрати адресу зі списку або додати нову. На iOS — затиснути іконку застосунку та вибрати потрібний формат і адресу.

Графік відключень відображатиметься лише після авторизації та додавання адреси. Віджет доступний у двох розмірах — великий і малий — для зручності користувачів.

Що таке "Київ Цифровий"?

"Київ Цифровий" — це мобільний додаток для мешканців Києва, який об’єднує різноманітні міські сервіси в одному зручному інтерфейсі. Його створено, щоб полегшити доступ до онлайн-послуг та покращити якість життя киян. Принцип роботи додатку — "місто в телефоні", що дає змогу отримувати необхідну інформацію та послуги будь-де й будь-коли.

Основні функції додатку:

Оплата проїзду: швидка оплата громадського транспорту, включно з метро, через цифрову транспортну карту.

швидка оплата громадського транспорту, включно з метро, через цифрову транспортну карту. Рух транспорту: відстеження руху трамваїв, тролейбусів, метро та іншого транспорту в реальному часі.

відстеження руху трамваїв, тролейбусів, метро та іншого транспорту в реальному часі. Повідомлення: отримання важливих сповіщень про затримки транспорту, повітряні тривоги, комендантську годину та інші події.

отримання важливих сповіщень про затримки транспорту, повітряні тривоги, комендантську годину та інші події. Комунальні послуги: можливість оплачувати комуналку, переглядати інформацію про заборгованості та інші деталі.

можливість оплачувати комуналку, переглядати інформацію про заборгованості та інші деталі. Інші сервіси: оплата штрафів, перевірка інформації про евакуйовані автомобілі, доступ до онлайн-сервісів Київської міської державної адміністрації (КМДА) та інше.

Як користуватися "Київ Цифровий":

Завантажте додаток на свій смартфон. Зареєструйтесь і авторизуйтесь. Ознайомтесь із доступними функціями та сервісами. Використовуйте додаток для швидкого та зручного отримання міських послуг.

Додамо, в застосунку "Київ Цифровий" запроваджено сервіс безкоштовного паркування для захисників і захисниць.