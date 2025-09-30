Запланована подія 2

Губернатор Калифорнии подписал первый в США закон о безопасности ИИ: какова реакция индустрии

Гевин Ньюсом
Ньюсом считает, что этот закон достигает баланса. Фото: gov.ca.gov

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал SB 53 — первый в США закон, устанавливающий новые требования к прозрачности для крупных компаний, которые работают с искусственным интеллектом.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал TechCrunch.

В США президент подписывает только федеральные законы, а законы, принятые на уровне штата, подписывает губернатор. Поэтому законопроект SB 53 (Senate Bill 53, то есть законопроект Сената №53), принятый парламентом Калифорнии, вступил в силу после подписи губернатора Гэвина Ньюсома и стал законом штата о безопасности искусственного интеллекта.

Что предполагает SB 53

SB 53, принятый законодателями штата две недели назад, обязывает большие ИИ- лаборатории  в частности OpenAI, Anthropic, Meta и Google DeepMind  обнародовать информацию о своих протоколах безопасности. Закон также гарантирует защиту обличителей – сотрудников, сообщающих о нарушениях в этих компаниях.

Кроме того, SB 53 создает механизм для компаний и общественности, чтобы сообщать о потенциально критических инцидентах, связанных с безопасностью ИИ, в Офис чрезвычайных служб Калифорнии. Компании также обязаны отчитываться об инцидентах, связанных с преступлениями, совершаемыми без участия человека — например, киберпреступления или обманчивое поведение моделей, не предусмотренное Европейским актом об ИИ (EU AI Act).

Реакция индустрии и дальнейшие шаги

Реакция индустрии искусственного интеллекта на закон была неоднозначной. Технологические компании в целом говорят, что регулирование на уровне штатов может сделать "мозаику правил", которая будет сдерживать инновации. В то же время компания Anthropic поддержала законопроект. Мета и OpenAI выступили против него: OpenAI даже написала и опубликовала открытое письмо к губернатору Ньюсома с призывом не подписывать SB 53.

Новый закон появился на фоне того, что некоторые представители техноэлиты Силиконовой долины инвестируют сотни миллионов долларов в супер PAC-ы (Super PAC – сокращенно от Super Political Action Committee; особый тип политического комитета в США), которые поддерживают кандидатов с мягким подходом к регулированию ИИ. Руководители OpenAI и Meta в последние недели запустили про-ИИ супер PAC-ы, цель которых  поддерживать кандидатов и законопроекты, благоприятные для развития ИИ.

Впрочем другие штаты могут обратить внимание на пример Калифорнии, когда будут пытаться предотвратить риски, связанные с неконтролируемым развитием этой мощной новой технологии. В Нью-Йорке подобный закон уже прошел через законодательный орган и ожидает подпись или вето губернатора Кэти Гокул.

"Калифорния доказала, что мы можем устанавливать правила, которые защищают наши сообщества, в то же время обеспечивая процветание индустрии ИИ отметил Ньюсом в заявлении.  Этот закон достигает баланса. Искусственный интеллект  это новый рубеж инноваций, и Калифорния не просто готова к этому, а выступает национальным лидером, поддерживая первое в стране законодательство о безопасности передового ИИ, которое укрепляет общественное доверие по мере того, как технология быстро развивается".

Губернатор также рассматривает еще один законопроект  SB 243, недавно получивший двухпартийную поддержку в обеих палатах парламента штата. Этот законопроект предусматривает регулирование чат-ботов-компаньонов, обязывая операторов внедрять протоколы безопасности и нести юридическую ответственность, если их боты не соответствуют установленным стандартам.

SB 53 стал второй попыткой сенатора Скотта Винера принять закон о безопасности ИИ после того, как в прошлом году губернатор Ньюсом ветировал его более широкий законопроект SB 1047 из-за серьезного сопротивления индустрии. В этот раз Винер вышел на диалог с крупными ИИ- компаниями, чтобы помочь им понять изменения, внесенные в новый законопроект.

Автор:
Кейт Щеглова