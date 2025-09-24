OpenAI, Oracle и SoftBank создадут пять центров обработки данных по ИИ для проекта "Звездные ворота"

OpenAI, Oracle и SoftBank объединяют усилия для реализации амбициозного проекта "Звездные ворота" (Stargate). Они объявили о планах построить пять новых центров обработки данных в США, ориентированных на искусственный интеллект.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

В январе президент США Дональд Трамп пригласил руководителей ведущих технологических компаний на запуск Stargate – инициативы частного сектора, которая планирует потратить до 500 миллиардов долларов на создание инфраструктуры искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект становится ключевым приоритетом как для американского правительства, так и для технологических компаний, вкладывающих миллиарды в развитие необходимого оборудования.

Согласно последним данным, OpenAI вместе с Oracle откроет три новых дата-центра в Техасе (округ Шекелфорд), Нью-Мексико (округ Донья-Ана) и на Среднем Западе. Еще два центра будут построены в Огайо (Лордстаун) и Техасе (округ Майлам) в сотрудничестве с SoftBank.

Эти новые проекты, включая расширение существующего центра Oracle-OpenAI в Абилине (Техас), должны увеличить общую мощность инфраструктуры Stargate до почти 7 гигаватт. Проект стоимостью 500 миллиардов долларов имеет целью генерировать общую мощность центров обработки данных 10 гигаватт.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подчеркнул: "Искусственный интеллект сможет реализовать свой потенциал, только если мы создадим поддерживающие его вычислительные системы".

Объявление о расширении проекта, которое создаст до 25 000 новых рабочих мест, появилось после заявления Nvidia об инвестициях до 100 миллиардов долларов в OpenAI и поставках чипов для дата-центров.

Для финансирования проекта Stargate OpenAI и его партнеры планируют использовать долговые обязательства.

Microsoft, как ключевой спонсор OpenAI, также является одним из технологических гигантов, активно инвестирующих в дата-центры для поддержки своих генеративных сервисов ИИ, таких как ChatGPT и Copilot. Учитывая рост конкуренции со стороны Китая и важность ИИ для оборонного сектора, эта технология приобретает стратегическое значение для правительства США и главный приоритет для Трампа.

О Stargate

Stargate – это совместное предприятие (Stargate LLC), созданное OpenAI, SoftBank, Oracle и MGX, с запланированными инвестициями в размере до $500 миллиардов к 2029 году. Первые инвестиции в $100 миллиардов были выделены сразу после анонса. Строительство пилотного дата-центра началось в Абилине, Техас, с ожидаемым запуском в середине 2026 года. Начальная мощность около 1,2 ГВт, с возможным расширением до 2–4,5 ГВт. В общей сложности проект предусматривает создание до 20 дата-центров в США, с участием до 16 штатов, Техас – среди ключевых. Дональд Трамп публично поддержал проект, назвав его крупнейшей ИИ-инфраструктурной инициативой в истории США, которая создаст более 100 000 рабочих мест.

Напомним, в августе OpenAI объявила о запуске Stargate Norway – первого центра вычислительной ИИ-инфраструктуры в Европе.