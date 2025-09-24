OpenAI, Oracle та SoftBank створять п'ять центрів обробки даних з ШІ для проєкту "Зоряна брама"

OpenAI, Oracle та SoftBank об'єднують зусилля для реалізації амбітного проєкту "Зоряна брама" (Stargate). Вони оголосили про плани побудувати п'ять нових центрів обробки даних в США, орієнтованих на штучний інтелект.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

У січні президент США Дональд Трамп запросив керівників провідних технологічних компаній на запуск Stargate – ініціативи приватного сектору, яка планує витратити до 500 мільярдів доларів на створення інфраструктури штучного інтелекту.

Штучний інтелект стає ключовим пріоритетом як для американського уряду, так і для технологічних компаній, які вкладають мільярди у розвиток необхідного обладнання.

Згідно з останніми даними, OpenAI разом з Oracle відкриє три нових дата-центри в Техасі (округ Шекелфорд), Нью-Мексико (округ Донья-Ана) та на Середньому Заході. Ще два центри будуть побудовані в Огайо (Лордстаун) та Техасі (округ Майлам) у співпраці з SoftBank.

Ці нові проєкти, включно з розширенням існуючого центру Oracle-OpenAI в Абіліні (Техас), мають збільшити загальну потужність інфраструктури Stargate до майже 7 гігават. Проєкт вартістю 500 мільярдів доларів має на меті генерувати загальну потужність центрів обробки даних 10 гігават.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман наголосив: "Штучний інтелект зможе реалізувати свій потенціал, тільки якщо ми створимо обчислювальні системи, які його підтримують".

Оголошення про розширення проєкту, яке створить до 25 000 нових робочих місць, з'явилося після заяви Nvidia про інвестиції до 100 мільярдів доларів в OpenAI та постачання чипів для дата-центрів.

Для фінансування проєкту Stargate OpenAI та його партнери планують використовувати боргові зобов'язання.

Microsoft, як ключовий спонсор OpenAI, також є одним з технологічних гігантів, що активно інвестує в дата-центри для підтримки своїх генеративних сервісів ШІ, таких як ChatGPT та Copilot. Зважаючи на зростання конкуренції з боку Китаю та важливість ШІ для оборонного сектору, ця технологія набуває стратегічного значення для уряду США та головним пріоритетом для Трампа.

Про Stargate

Stargate – це спільне підприємство (Stargate LLC), створене OpenAI, SoftBank, Oracle та MGX, із запланованими інвестиціями обсягом до $500 мільярдів до 2029 року. Перші інвестиції у розмірі $100 мільярдів були виділені одразу після анонсу. Будівництво пілотного дата-центру почалося в Абіліні, штат Техас, з очікуваним запуском у середині 2026 року. Початкова потужність – близько 1,2 ГВт, з можливим розширенням до 2–4,5 ГВт. Загалом проєкт передбачає створення до 20 дата-центрів у США, з участю до 16 штатів, Техас – серед ключових. Дональд Трамп публічно підтримав проєкт, назвавши його найбільшою ШІ-інфраструктурною ініціативою в історії США, яка створить понад 100 000 робочих місць.

Нагадаємо, у серпні OpenAI оголосила про запуск Stargate Norway – першого центру обчислювальної ШІ-інфраструктури в Європі.