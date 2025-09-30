Губернатор Каліфорнії підписав перший у США закон про безпеку ШІ: яка реакція індустрії

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом підписав SB 53 — перший у США закон, який встановлює нові вимоги до прозорості для великих компаній, що працюють із штучним інтелектом.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал TechCrunch.

У США президент підписує лише федеральні закони, а закони, ухвалені на рівні штату, підписує губернатор. Тому законопроєкт SB 53 (Senate Bill 53, тобто законопроєкт Сенату №53), ухвалений парламентом Каліфорнії, набув чинності після підпису губернатора Ґевіна Ньюсома і став законом штату про безпеку штучного інтелекту.

Що передбачає SB 53

SB 53, який було ухвалено законодавцями штату два тижні тому, зобов’язує великі ШІ-лабораторії — зокрема OpenAI, Anthropic, Meta та Google DeepMind — оприлюднювати інформацію про свої протоколи безпеки. Закон також гарантує захист викривачів — співробітників, які повідомляють про порушення у цих компаніях.

Крім того, SB 53 створює механізм для компаній і громадськості, щоб повідомляти про потенційно критичні інциденти, пов’язані з безпекою ШІ, до Офісу надзвичайних служб Каліфорнії. Компанії також зобов’язані звітувати про інциденти, пов’язані зі злочинами, що вчиняються без участі людини — наприклад, кіберзлочини або обманливу поведінку моделей, яка не передбачена Європейським актом про ШІ (EU AI Act).

Реакція індустрії та подальші кроки

Реакція індустрії штучного інтелекту на закон була неоднозначною. Технологічні компанії загалом стверджують, що регулювання на рівні штатів може створити "мозаїку правил", яка буде стримувати інновації. Водночас компанія Anthropic підтримала законопроєкт. Натомість Meta та OpenAI виступили проти нього: OpenAI навіть написала й опублікувала відкритого листа до губернатора Ньюсома із закликом не підписувати SB 53.

Новий закон з’явився на тлі того, що деякі представники техноеліти Силіконової долини інвестують сотні мільйонів доларів у супер PAC-и (Super PAC – скорочено від Super Political Action Committee; особливий тип політичного комітету в США), які підтримують кандидатів із м’яким підходом до регулювання ШІ. Керівники OpenAI та Meta останніми тижнями запустили про-ШІ супер PAC-и, мета яких — підтримувати кандидатів і законопроєкти, сприятливі для розвитку ШІ.

Втім, інші штати можуть звернути увагу на приклад Каліфорнії, коли намагатимуться запобігти ризикам, пов’язаним із неконтрольованим розвитком цієї потужної нової технології. У Нью-Йорку подібний закон уже пройшов через законодавчий орган і очікує на підпис або вето губернаторки Кеті Гокул.

"Каліфорнія довела, що ми можемо встановлювати правила, які захищають наші спільноти, водночас забезпечуючи процвітання індустрії ШІ, — зазначив Ньюсом у заяві. — Цей закон досягає балансу. Штучний інтелект — це новий рубіж інновацій, і Каліфорнія не просто готова до цього, а виступає національним лідером, ухвалюючи перше в країні законодавство про безпеку передового ШІ, яке зміцнює суспільну довіру в міру того, як технологія швидко розвивається".

Губернатор також розглядає ще один законопроєкт — SB 243, який нещодавно отримав двопартійну підтримку в обох палатах парламенту штату. Цей законопроєкт передбачає регулювання чат-ботів-компаньйонів, зобов’язуючи операторів впроваджувати протоколи безпеки та нести юридичну відповідальність, якщо їхні боти не відповідають встановленим стандартам.

SB 53 став другою спробою сенатора Скотта Вінера ухвалити закон про безпеку ШІ після того, як минулого року губернатор Ньюсом ветував його ширший законопроєкт SB 1047 через серйозний спротив індустрії. Цього разу Вінер вийшов на діалог із великими ШІ-компаніями, щоб допомогти їм зрозуміти зміни, внесені до нового законопроєкту.