Импорт электроэнергии освободят от НДС: правительство одобрило новые налоговые правила

Кабинет министров одобрил законопроект, изменяющий правила налогообложения операций с электроэнергией перед будущим объединением украинского и европейского энергорынков. В частности, импорт электроэнергии предлагают освободить от НДС, а ставку акциза установить на уровне €2,8 за МВт·ч.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минфина.

Новые правила должны приблизить украинское обложение электроэнергии к нормам Европейского Союза и создать условия для market coupling — объединение украинского рынка электроэнергии с европейским.

Первое возможное окно для такого объединения определено на I квартал 2029 года.

Что изменится с НДС

Законопроект предусматривает, что местом поставки электроэнергии будет считаться место ее потребления.

Для операций по снабжению электроэнергией облагаемым налогом дилерам введут принцип обратного начисления НДС. Также должны появиться понятия "налогооблагаемое лицо" и "налогооблагаемый дилер" и соответствующий реестр таких дилеров.

Одно из ключевых изменений – освобождение импорта электроэнергии в Украину от НДС.

С 1 января 2029 г. до вступления Украины в ЕС для целей налогообложения также будут учитываться особенности работы с государствами — участниками Энергетического Сообщества.

Кроме того, куплю-продажу электроэнергии по процедуре отрицательной цены приравняют к ее поставке для целей НДС.

Акциз составит €2,8 за МВт·ч

Правительство также предлагает изменить подход к акцизному налогообложению электроэнергии.

Ставку акциза установят в евро за мегаватт-час - €2,8 за МВт·час.

Законопроект также определяет, кто будет плательщиком налога, какие операции можно считать реализацией и конечным потреблением электроэнергии, какие операции не будут облагаться налогом и в какие сроки необходимо будет уплачивать акциз.

Новые правила должны заработать в 2029 году

После принятия законопроекта Верховной Радой основные изменения планируют ввести действие с 1 января 2029 года.

Документ является частью выполнения Украиной обязательств в рамках евроинтеграции и одним из условий получения макрофинансовой помощи ЕС.

В ближайшее время законопроект должен быть представлен на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готовит энергорынок к объединению с рынком Европейского Союза. Market coupling может упростить трансграничную торговлю электроэнергией и синхронизировать правила работы украинского и европейского рынков.