Імпорт електроенергії звільнять від ПДВ: уряд схвалив нові податкові правила

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який змінює правила оподаткування операцій з електроенергією перед майбутнім об'єднанням українського та європейського енергоринків. Зокрема, імпорт електроенергії пропонують звільнити від ПДВ, а ставку акцизу встановити на рівні €2,8 за МВт·год.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінфіну.

Нові правила мають наблизити українське оподаткування електроенергії до норм Європейського Союзу та створити умови для market coupling — об'єднання українського ринку електроенергії з європейським.

Перше можливе вікно для такого об'єднання визначене на І квартал 2029 року.

Що зміниться з ПДВ

Законопроєкт передбачає, що місцем постачання електроенергії вважатиметься місце її споживання.

Для операцій із постачання електроенергії оподатковуваним дилерам запровадять принцип зворотного нарахування ПДВ. Також мають з'явитися поняття "оподатковувана особа" та "оподатковуваний дилер" і відповідний реєстр таких дилерів.

Одна з ключових змін — звільнення імпорту електроенергії в Україну від ПДВ.

Із 1 січня 2029 року до вступу України в ЄС для цілей оподаткування також враховуватимуть особливості роботи з державами — учасницями Енергетичного Співтовариства.

Крім того, купівлю-продаж електроенергії за процедурою від'ємної ціни прирівняють до її постачання для цілей ПДВ.

Акциз становитиме €2,8 за МВт·год

Уряд також пропонує змінити підхід до акцизного оподаткування електроенергії.

Ставку акцизу встановлять у євро за мегават-годину — €2,8 за МВт·год.

Законопроєкт також визначає, хто буде платником податку, які операції вважатимуться реалізацією та кінцевим споживанням електроенергії, які операції не оподатковуватимуться та в які строки необхідно буде сплачувати акциз.

Нові правила мають запрацювати у 2029 році

Після ухвалення законопроєкту Верховною Радою основні зміни планують ввести в дію з 1 січня 2029 року.

Документ є частиною виконання Україною зобов'язань у межах євроінтеграції та однією з умов отримання макрофінансової допомоги ЄС.

Найближчим часом законопроєкт мають подати на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готує енергоринок до об'єднання з ринком Європейського Союзу. Market coupling має спростити транскордонну торгівлю електроенергією та синхронізувати правила роботи українського і європейського ринків.