Интерпайп снабдил трубами строительство новой ветровой электростанции в Великобритании

Украинская промышленная компания "Интерпайп" стала партнером по масштабному проекту альтернативной энергетики в Северном море. Продукция украинского производства использована при строительстве оффшорной ветровой электростанции, расположенной в 69 км от побережья английского графства Саффолк.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в сообщении компании.

Пока строительство станции находится на завершающей стадии — этапе установки турбин.

Спецификация и роль украинских труб

В общей сложности для проекта было отгружено почти 2500 тонн трубной продукции разных диаметров. Трубы "Интерпайп" стали частью критической инфраструктуры объекта:

назначение: система пристаней у опор ветряков. Именно здесь будут швартоваться лодки обслуживающего персонала станции.

технические требования: особенная толщина стенок, сверхвысокая точность геометрических параметров и повышенная стойкость металла к агрессивной коррозии в соленой морской среде.

Масштабы проекта

Запуск ВЭС запланирован на рубеже 2026-2027 годов. Ожидаемые мощности станции поражают:

Генерация: не менее 1,4 ГВт "зеленой" энергии.

Охват: станция сможет обеспечить электричеством более 1,3 миллионов британских домохозяйств.

В компании отмечают, что участие в таких проектах подтверждает конкурентность украинской промышленности на рынке ЕС и Британии, где требования к качеству и экологичности материалов являются одними из самых строгих в мире.

