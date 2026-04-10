AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Интерпайп снабдил трубами строительство новой ветровой электростанции в Великобритании

Украинская промышленная компания "Интерпайп" стала партнером по масштабному проекту альтернативной энергетики в Северном море. Продукция украинского производства использована при строительстве оффшорной ветровой электростанции, расположенной в 69 км от побережья английского графства Саффолк.

Как сообщает Delo.ua , об этом говорится в сообщении компании.

Пока строительство станции находится на завершающей стадии — этапе установки турбин.

Спецификация и роль украинских труб

В общей сложности для проекта было отгружено почти 2500 тонн трубной продукции разных диаметров. Трубы "Интерпайп" стали частью критической инфраструктуры объекта:

  • назначение: система пристаней у опор ветряков. Именно здесь будут швартоваться лодки обслуживающего персонала станции.
  • технические требования: особенная толщина стенок, сверхвысокая точность геометрических параметров и повышенная стойкость металла к агрессивной коррозии в соленой морской среде.

Масштабы проекта

Запуск ВЭС запланирован на рубеже 2026-2027 годов. Ожидаемые мощности станции поражают:

  • Генерация: не менее 1,4 ГВт "зеленой" энергии.
  • Охват: станция сможет обеспечить электричеством более 1,3 миллионов британских домохозяйств.

В компании отмечают, что участие в таких проектах подтверждает конкурентность украинской промышленности на рынке ЕС и Британии, где требования к качеству и экологичности материалов являются одними из самых строгих в мире.

Напомним, в марте компания "Интерпайп" объединила украинские и зарубежные офисы в единую цифровую сеть . Все производственные площадки и торговые представительства работают в синхронизированной среде на базе украинской ERP-системы, что значительно ускоряет обработку заказов и логистику.

Автор:
Максим Кольц