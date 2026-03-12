"Интерпайп" объединил украинские и зарубежные офисы в единую цифровую сеть

Украинская промышленная компания "Интерпайп" завершила проект по оптимизации системы управления ресурсами. Все производственные мощности и торговые представительства компании теперь работают в единой цифровой среде на базе обновленной платформы Х10 украинской ERP-системы IT-Enterprise.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует IT-Enterprise.

Ранее разные заводы и зарубежные офисы могли использовать отличные настройки учета, что замедляло сбор данных. Переход на общую платформу позволил синхронизировать эти процессы. По словам IT-директора "Интерпайпа" Сергея Саевича, проект стал глубокой консолидацией существующих процессов в единый центр управления для стабильной работы во время войны.

Результаты цифровой трансформации:

круглосуточное управление: консолидация финансового, управленческого и бухгалтерского учета позволяет видеть состояние активов компании в режиме реального времени 24/7;

финансовый контроль: внедрены единые методики расчета стоимости продукции, что важно для конкуренции на глобальном рынке;

сквозная логистика: система обеспечивает мониторинг товародвижения на всех этапах — от производственного цеха в Украине до зарубежного покупателя;

скорость данных: платформа х10 повысила оперативность обработки информации и отвечает международным стандартам безопасности.

СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко отметил, что подобная синхронизация позволяет крупному бизнесу сохранять гибкость и ускорять принятие управленческих решений в условиях нестабильности.

Справочно

IT-Enterprise – украинская IT-компания с 35-летним опытом. Она занимается цифровой трансформацией крупных предприятий, среди которых "Нибулон", "Укрпочта", "Укрнефть" и "Укрзализныця". С начала полномасштабной войны компания также реализует государственные проекты по учету гуманитарной помощи и релокации бизнеса.

Напомним, в феврале компания "Интерпайп" в рамках проекта POLICE GT-1 поставила обсадные трубы повышенной крепости для строительства геотермальной скважины в польском городе Полице.