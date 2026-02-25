Запланована подія 2

"Интерпайп" поставил трубы для разведки геотермальных источников в Польше: что известно о проекте

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в рамках проекта POLICE GT-1 поставила обсадные трубы повышенной крепости для строительства геотермальной скважины в польском городе Полице. Проведена оценка гидрогеологического потенциала региона для запуска современной тепловой станции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Основная часть работ касалась бурения вертикальной скважины, фактическая глубина которой составила 2165 метров.

Спецификация оборудования

Для обеспечения целостности промежуточной колонны были использованы обсадные трубы от "Интерпайпа" диаметром 13 3/8, изготовленные из стали класса L80, характеризующейся повышенной прочностью. Трубы были инженерно оптимизированы для обеспечения стойкости к смятию при сохранении оптимальной толщины стенки. Они имеют антикоррозионную защиту, что предотвращает разрушение металла в условиях высокой минерализации и воздействия хлоридов.

Прогнозируемая производительность скважины составляет 250 куб. м/час. Проект рассчитан на добычу воды с минимальной температурой 70°C, что позволяет рассматривать объект как базу стабильной теплогенерации.

"Это один из нескольких геотермальных проектов, которые сейчас реализуются в Польше. Мы продолжаем активно продвигать полупремиальные (UPJ-SP) и простые в эксплуатации (UPJ-QR) решения, ориентированные на геотермальные применения, усиливая собственную экспертизу и позиции на рынке", - отметил менеджер по продажам OCTG для континентальной Европы Бартлом.

Напомним, в январе сообщалось, что компания "Интерпайп" поставит более 2 600 тонн стальных труб для строительства новой высокоскоростной железнодорожной линии Брешия-Верона в Италии.

Автор:
Татьяна Ковальчук