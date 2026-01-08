"Интерпайп" отгрузил 1000 тонн труб для геотермального проекта в Словакии

Украинская промышленная компания "Интерпайп" (Interpipe Limited) отгрузила OCTG-трубы для масштабного геотермального проекта в Словакии. Его мощности позволят генерировать около 175 000 МВт-ч тепла в год, что обеспечит стабильным отоплением десятки тысяч жилых домов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Для проекта компания поставила около 1 000 т бесшовных обсадных труб с резьбовым соединением API Buttress диаметром от 7" до 13 3/8".

Трубы изготовлены по стандарту API 5CT и рассчитаны на работу в сложных геотермальных условиях: при высоких температурах и давлении.

Менеджер "Интерпайпа" по продаже OCTG-труб в континентальной Европе Бартоломий Канья отметил, что компания предлагает большой выбор бесшовной продукции, включая собственные премиальные соединения для геотермальных проектов.

Он подчеркнул, что разработки UPJ-SP и UPJ-QR представлены в разных диаметрах и полностью отвечают запросам европейского энергетического рынка.

Геотермальная энергия - одно из самых перспективных направлений "зеленой" трансформации Европы. Она позволяет получать тепло из недр Земли практически без выбросов углерода и с высокой стабильностью снабжения, отмечается в сообщении.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" — влиятельная украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности (в частности, прокат), также косвенно контролирующая активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Продукция компании поставляется более чем в 60 странах мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. Пока почти 2/3 продаж осуществляется в эти регионы.

Напомним, в ноябре компания "Интерпайп" завершила поставки линейных труб для строительства нового завода по производству биодизеля на юге Испании.