Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Наличный курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Интерпайп" отгрузил 1000 тонн труб для геотермального проекта в Словакии

Интерпайп
Компания поставила почти 1000 т бесшовных труб / "Интерпайп"

Украинская промышленная компания "Интерпайп" (Interpipe Limited) отгрузила OCTG-трубы для масштабного геотермального проекта в Словакии. Его мощности позволят генерировать около 175 000 МВт-ч тепла в год, что обеспечит стабильным отоплением десятки тысяч жилых домов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Для проекта компания поставила около 1 000 т бесшовных обсадных труб с резьбовым соединением API Buttress диаметром от 7" до 13 3/8".

Трубы изготовлены по стандарту API 5CT и рассчитаны на работу в сложных геотермальных условиях: при высоких температурах и давлении.

Менеджер "Интерпайпа" по продаже OCTG-труб в континентальной Европе Бартоломий Канья отметил, что компания предлагает большой выбор бесшовной продукции, включая собственные премиальные соединения для геотермальных проектов.

Он подчеркнул, что разработки UPJ-SP и UPJ-QR представлены в разных диаметрах и полностью отвечают запросам европейского энергетического рынка.

Геотермальная энергия - одно из самых перспективных направлений "зеленой" трансформации Европы. Она позволяет получать тепло из недр Земли практически без выбросов углерода и с высокой стабильностью снабжения, отмечается в сообщении.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" — влиятельная украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности (в частности, прокат), также косвенно контролирующая активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Продукция компании поставляется более чем в 60 странах мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. Пока почти 2/3 продаж осуществляется в эти регионы.

Напомним, в ноябре компания "Интерпайп" завершила поставки линейных труб для строительства нового завода по производству биодизеля на юге Испании.

Автор:
Татьяна Бессараб