Компания "Интерпайп" заключила соглашение о покупке акций ArcelorMittal в Румынии

Украинская промышленная компания "Интерпайп" (Interpipe Limited) заключила соглашение о приобретении акций ArcelorMittal Tubular Products Roman (Румыния). Сегодня, 11 декабря, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании рассмотрит заявление компании о предоставлении разрешения на эту транзакцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Закрытие сделки зависит от выполнения особых условий, включая получение нужных разрешений от антимонопольных органов и разрешений на прямые иностранные инвестиции.

До тех пор, пока все регуляторные разрешения не будут получены, обе компании будут продолжать работать независимо друг от друга и будут поддерживать свою деятельность в обычном режиме.

"Мы с нетерпением ждем завершения сделки в должное время. До этого никаких дальнейших комментариев не будет предоставлено", - сообщили в компании.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" — влиятельная украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности (в частности, прокат), также косвенно контролирующая активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Продукция компании поставляется более чем в 60 странах мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. Пока почти 2/3 продаж осуществляется в эти регионы.

Об ArcelorMittal Roman

ArcelorMittal Tubular Products Roman — крупный румынский производитель стальных труб, являющийся частью мирового гиганта ArcelorMittal, специализирующегося на производстве различных видов труб для энергетики, строительства и других отраслей и являющийся важным предприятием в Румынии.

Напомним, в ноябре компания "Интерпайп" завершила поставку линейных труб для строительства нового завода по производству биодизеля на юге Испании.