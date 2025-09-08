Трубы "Интерпайпа" Пинчука впервые будут использовать для поиска золота и меди

Украинская промышленная компания "Интерпайп" бизнесмена Виктора Пинчука впервые получила одобрение в качестве поставщика труб для производства бурового инструмента.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

По заказу французского клиента компания отгрузила пробную партию линейных труб по евронормам. Продукция успешно прошла обработку на производственной площадке заказчика, которая планирует использовать ее для бурения разведочных скважин для поиска золота и меди.

"Заказчик указал строгие допуски на отклонения по эксцентриситету труб и локальной прямолинейности, которые мы успешно выполнили. Химический состав и механические свойства также успешно прошли испытания", - отметил менеджер по продажам специальных труб "Интерпайп" Юрий Илющенко.

По сообщению пресс-службы, "Интерпайп" снабжает трубы для гидравлических систем, производства подшипников и общего машиностроительного назначения. Теперь компания имеет возможность расширить свой портфель запчастями для бурового оборудования.

О компании "Интерпайп"

"Интерпайп" – украинская бизнес-группа, производитель стальных труб и железнодорожной продукции, поставляемой более чем в 50 стран мира. Торговые офисы компании расположены на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году производитель реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

В 2024 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом.

Общая численность сотрудников компании составляет около 9,5 тыс. Конечным владельцем "Интерпайпа" является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

Напомним, промышленная компания "Интерпайп" уже поставила насосно компрессорные трубы с премиальным соединением UPJ-M для обновления 39 скважин газового месторождения Билчурешти на юге Румынии.