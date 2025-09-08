Труби "Інтерпайпу" Пінчука вперше використовуватимуть для пошуку золота та міді

Українська промислова компанія "Інтерпайп" бізнесмена Віктора Пінчука вперше отримала схвалення як постачальник труб для виробництва бурового інструменту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

На замовлення французького клієнта компанія відвантажила пробну партію лінійних труб за євронормами. Продукція успішно пройшла обробку на виробничому майданчику замовника, який планує використовувати її для буріння розвідувальних свердловин для пошуку золота та міді.

"Замовник вказав суворі допуски на відхилення щодо ексцентриситету труб та локальної прямолінійності, які ми успішно виконали. Хімічний склад та механічні властивості також успішно пройшли випробування", - зазначив менеджер з продажу спеціальних труб "Інтерпайп" Юрій Ілющенко.

За повідомленням пресслужби, "Інтерпайп" постачає труби для гідравлічних систем, виробництва підшипників та загального машинобудівного призначення. Відтепер компанія має можливість розширити свій портфель запчастинами для бурового обладнання.

Про компанію "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – українська бізнес-група, виробник сталевих труб та залізничної продукції, яка постачається більш ніж у 50 країн світу. Торгові офіси компанії розміщені на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році виробник реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

У 2024 році Компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

У структурі компанії - п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис. Кінцевим власником "Інтерпайп" є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

Нагадаємо, промислова компанія "Інтерпайп" вже поставила насосно-компресорні труби із преміальним з’єднанням UPJ-M для оновлення 39 свердловин газового родовища Білчурешті на півдні Румунії.