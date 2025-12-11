Компанія "Інтерпайп" уклала угоду про купівлю акцій ArcelorMittal в Румунії

Українська промислова компанія "Інтерпайп" (Interpipe Limited) уклала угоду на придбання акцій ArcelorMittal Tubular Products Roman (Румунія). Сьогодні, 11 грудня, Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні розгляне заяву компанії щодо надання дозволу на цю транзакцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Закриття угоди залежить від виконання спеціальних умов, включаючи отримання необхідних дозволів від антимонопольних органів та дозволів на прямі іноземні інвестиції.

Доки всі регуляторні дозволи не будуть отримані, обидві компанії продовжуватимуть працювати незалежно одна від одної та підтримуватимуть свою діяльність у звичайному режимі.

"Ми з нетерпінням чекаємо на завершення угоди у належний час. До цього жодних подальших коментарів не буде надано", - повідомили у компанії.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" — впливова українська бізнес-група, належить бізнесмену Віктору Пінчуку. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості (зокрема, прокат), також опосередковано контролює активи в різних галузях промисловості, є глобально важливим гравцем на ринку металевих труб.

Продукція компанії постачається у більш ніж 60 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Європи, Північної Америки та Близького Сходу. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW. Наразі майже 2/3 продажів здійснюється до цих регіонів.

Про ArcelorMittal Roman

ArcelorMittal Tubular Products Roman — великий румунський виробник сталевих труб, який є частиною світового гіганта ArcelorMittal, що спеціалізується на виробництві різних видів труб для енергетики, будівництва та інших галузей, і був важливим підприємством у Румунії

Нагадаємо, у листопаді компанія "Інтерпайп" завершила постачання лінійних труб для будівництва нового заводу з виробництва біодизелю на півдні Іспанії.