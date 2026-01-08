"Інтерпайп" відвантажив 1 000 тонн труб для геотермального проєкту в Словаччині

Українська промислова компанія "Інтерпайп" (Interpipe Limited) відвантажила OCTG-труби для масштабного геотермального проєкту в Словаччині. Його потужності дозволять генерувати близько 175 000 МВт-год тепла на рік, що забезпечить стабільним опаленням десятки тисяч житлових будинків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

Для проєкту компанія поставила майже 1 000 т безшовних обсадних труб із різьбовим з’єднанням API Buttress діаметром від 7" до 13 3/8".

Труби виготовлені за стандартом API 5CT та розраховані на роботу в складних геотермальних умовах: за високих температур і тиску.

Менеджер "Інтерпайп" з продажу OCTG-труб у континентальній Європі Бартоломій Канья зазначив, що компанія пропонує великий вибір безшовної продукції, включаючи власні преміальні з’єднання для геотермальних проєктів.

Він наголосив, що розробки UPJ-SP та UPJ-QR представлені у різних діаметрах і повністю відповідають запитам європейського енергетичного ринку.

Геотермальна енергія — один із найперспективніших напрямів "зеленої" трансформації Європи. Вона дозволяє отримувати тепло з надр Землі практично без викидів вуглецю та з високою стабільністю постачання, зазначається у повідомленні.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" — впливова українська бізнес-група, належить бізнесмену Віктору Пінчуку. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості (зокрема, прокат), також опосередковано контролює активи в різних галузях промисловості, є глобально важливим гравцем на ринку металевих труб.

Продукція компанії постачається у більш ніж 60 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Європи, Північної Америки та Близького Сходу. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW. Наразі майже 2/3 продажів здійснюється до цих регіонів.

Нагадаємо, у листопаді компанія "Інтерпайп" завершила постачання лінійних труб для будівництва нового заводу з виробництва біодизелю на півдні Іспанії.