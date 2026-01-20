Запланована подія 2

"Интерпайп" поставит трубы для масштабного строительства железной дороги в ЕС

Украинская промышленная компания "Интерпайп" (Interpipe Limited) поставит более 2600 тонн стальных труб для строительства новой высокоскоростной железнодорожной линии Брешия-Верона в Италии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба.   компании.

Отмечается, что эта магистраль является частью Средиземноморского транспортного коридора – масштабного инфраструктурного проекта, соединяющего морские порты Юга Испании со странами Восточной Европы.

В компании уточнили, что трубы "Интерпайп" будут использоваться для изготовления свай и микросвай — элементов фундамента, обеспечивающих устойчивость мостов и других инженерных сооружений в сложных грунтовых условиях.

Проект предусматривает поставку труб разных типоразмеров: диаметром от 114,3 до 244,5 мм и толщиной стенки от 8 до 25 мм, изготовленных из стали марки S355J2H, которая характеризуется высокой прочностью, пластичностью и устойчивостью к низким температурам.

Заказчик потребовал прецизионной резки трубной продукции под индивидуальные параметры. Такой подход оптимизирует технологический цикл изготовления микросвай, устраняя лишние операции на стройплощадке.

На сегодняшний день компания отгрузила примерно четверть общего объема заказа, обеспечив более высокую эффективность монтажных работ для клиента.

Об "Интерпайпе"

"Интерпайп" — влиятельная украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности (в частности, прокат), также косвенно контролирующая активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Продукция компании поставляется более чем в 60 странах мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. Пока почти 2/3 продаж осуществляется в эти регионы.

Напомним, в ноябре компания "Интерпайп" завершила поставки линейных труб для строительства нового завода по производству биодизеля на юге Испании.

Автор:
Татьяна Бессараб