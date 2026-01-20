"Інтерпайп" поставить труби для масштабного будівництва залізниці в ЄС

Українська промислова компанія "Інтерпайп" (Interpipe Limited) поставить понад 2 600 тонн сталевих труб для будівництва нової високошвидкісної залізничної лінії Брешія-Верона в Італії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що ця магістраль є частиною Середземноморського транспортного коридору — масштабного інфраструктурного проєкту, який з’єднає морські порти Півдня Іспанії з країнами Східної Європи.

В компанії уточнили, що труби "Інтерпайп" використовуватимуться для виготовлення паль і мікропаль — елементів фундаменту, що забезпечують стійкість мостів та інших інженерних споруд у складних ґрунтових умовах.

Проєкт передбачає постачання труб різних типорозмірів: діаметром від 114,3 до 244,5 мм та з товщиною стінки від 8 до 25 мм, виготовлених зі сталі марки S355J2H, яка характеризується високою міцністю, пластичністю та стійкістю до низьких температур.

Замовник висунув вимогу щодо прецизійної порізки трубної продукції під індивідуальні параметри. Такий підхід оптимізує технологічний цикл виготовлення мікропаль, усуваючи зайві операції на будмайданчику.

На сьогодні компанія відвантажила приблизно чверть загального обсягу замовлення, забезпечивши вищу ефективність монтажних робіт для клієнта.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" — впливова українська бізнес-група, належить бізнесмену Віктору Пінчуку. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості (зокрема, прокат), також опосередковано контролює активи в різних галузях промисловості, є глобально важливим гравцем на ринку металевих труб.

Продукція компанії постачається у більш ніж 60 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Європи, Північної Америки та Близького Сходу. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW. Наразі майже 2/3 продажів здійснюється до цих регіонів.

Нагадаємо, у листопаді компанія "Інтерпайп" завершила постачання лінійних труб для будівництва нового заводу з виробництва біодизелю на півдні Іспанії.