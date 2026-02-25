"Інтерпайп" поставив труби для розвідки геотермальних джерел у Польщі: що відомо про проєкт

Українська промислова компанія "Інтерпайп" в рамках проєкту POLICE GT-1 поставила обсадні труби підвищеної міцності для будівництва геотермальної свердловини у польському місті Поліце. Наразі проведено оцінку гідрогеологічного потенціалу регіону для запуску сучасної теплової станції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Основна частина робіт стосувалася буріння вертикальної свердловини, фактична глибина якої склала 2 165 метрів.

Специфікація обладнання

Для забезпечення цілісності проміжної колони було використано обсадні труби від "Інтерпайпу" діаметром 13 3/8, які виготовлені зі сталі класу L80, що характеризується підвищеною міцністю. Труби були інженерно оптимізовані для забезпечення стійкості до зминання при збереженні оптимальної товщини стінки. Вони мають антикорозійний захист, що запобігає руйнуванню металу в умовах високої мінералізації та впливу хлоридів.

Прогнозована продуктивність свердловини становить 250 куб. м/год. Проєкт розрахований на видобуток води з мінімальною температурою 70°C, що дозволяє розглядати об’єкт як базу для стабільної теплогенерації.

"Це один із кількох геотермальних проєктів, які наразі реалізуються у Польщі. Ми продовжуємо активно просувати напівпреміальні (UPJ-SP) та прості в експлуатації (UPJ-QR) рішення, орієнтовані на геотермальні застосування, посилюючи власну експертизу та позиції на ринку", — зазначив менеджер з продажу OCTG для континентальної Європи Бартломей Каня.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що компанія "Інтерпайп" поставить понад 2 600 тонн сталевих труб для будівництва нової високошвидкісної залізничної лінії Брешія-Верона в Італії.