Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Наличный курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинский производитель "Интерпайп" освоил новую технологию труб для нефтегазовой отрасли

трубы
Производство OCTG-труб из PTFE. / Правительственный портал

Украинская промышленная компания "Интерпайп" запустила производство насосно-компрессорных труб с уплотнительными тефлоновыми кольцами, что позволило усилить конкурентные позиции на мировом нефтегазовом рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

"Интерпайп" освоил новую технологию труб

По информации "Интерпайпа", специальные тефлоновые кольца, закупленные у США, были интегрированы в производственный процесс, а нарезка резьбы производилась на производственной площадке "Интерпайп Нико Тьюб". Для реализации проекта компания внедрила специальную технологию, в частности, использовала инструмент для нарезки канавок под уплотнительные кольца.

В компании отмечают, что такие кольца используются для повышения стойкости труб к внешнему давлению и обеспечивают дополнительное внутреннее уплотнение.

Это позволяет увеличить срок службы продукции, а технология предусмотрена стандартами API для отдельных типов соединений.

Об "Интерпайп"

"Интерпайп" — влиятельная украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности (в частности, прокат), также косвенно контролирующая активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Продукция компании поставляется более чем в 60 странах мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. Пока почти 2/3 продаж осуществляется в эти регионы.

В 2024 году компания реализовала 511 000 тонн трубной продукции и 115 000 тонн железнодорожной продукции, подтверждая свои позиции как национального лидера в отрасли и надежного поставщика для международных рынков.

Напомним, в ноябре компания "Интерпайп" завершила поставки линейных труб для строительства нового завода по производству биодизеля на юге Испании.

Автор:
Ольга Опенько