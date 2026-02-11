Украинский производитель "Интерпайп" освоил новую технологию труб для нефтегазовой отрасли

Украинская промышленная компания "Интерпайп" запустила производство насосно-компрессорных труб с уплотнительными тефлоновыми кольцами, что позволило усилить конкурентные позиции на мировом нефтегазовом рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

"Интерпайп" освоил новую технологию труб

По информации "Интерпайпа", специальные тефлоновые кольца, закупленные у США, были интегрированы в производственный процесс, а нарезка резьбы производилась на производственной площадке "Интерпайп Нико Тьюб". Для реализации проекта компания внедрила специальную технологию, в частности, использовала инструмент для нарезки канавок под уплотнительные кольца.

В компании отмечают, что такие кольца используются для повышения стойкости труб к внешнему давлению и обеспечивают дополнительное внутреннее уплотнение.

Это позволяет увеличить срок службы продукции, а технология предусмотрена стандартами API для отдельных типов соединений.

Об "Интерпайп"

"Интерпайп" — влиятельная украинская бизнес-группа, принадлежащая бизнесмену Виктору Пинчуку. Деятельность группы сосредоточена на сталелитейной промышленности (в частности, прокат), также косвенно контролирующая активы в различных отраслях промышленности, является глобально важным игроком на рынке металлических труб.

Продукция компании поставляется более чем в 60 странах мира через сеть торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Европы, Северной Америки и Ближнего Востока. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW. Пока почти 2/3 продаж осуществляется в эти регионы.

В 2024 году компания реализовала 511 000 тонн трубной продукции и 115 000 тонн железнодорожной продукции, подтверждая свои позиции как национального лидера в отрасли и надежного поставщика для международных рынков.

Напомним, в ноябре компания "Интерпайп" завершила поставки линейных труб для строительства нового завода по производству биодизеля на юге Испании.