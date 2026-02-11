Запланована подія 2

Український виробник "Інтерпайп" освоїв нову технологію труб для нафтогазової галузі

труби
Виробництво OCTG-труб з PTFE. / Урядовий портал

Українська промислова компанія “Інтерпайп” запустила виробництво насосно-компресорних труб із ущільнювальними тефлоновими кільцями, що дозволило їй посилити конкурентні позиції на світовому нафтогазовому ринку.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

"Інтерпайп" освоїв нову технологію труб

За інформацією "Інтерпайпу", спеціальні тефлонові кільця, закуплені у США, були інтегровані у виробничий процес, а нарізання різьби здійснювалося на виробничому майданчику "Інтерпайп Ніко Тьюб". Для реалізації проєкту компанія впровадила спеціальну технологію, зокрема використала інструмент для нарізання канавок під ущільнювальні кільця.

У компанії зазначають, що такі кільця застосовуються для підвищення стійкості труб до зовнішнього тиску та забезпечують додаткове внутрішнє ущільнення.

Це дозволяє збільшити термін служби продукції, а сама технологія передбачена стандартами API для окремих типів з’єднань.

Про "Інтерпайп"

"Інтерпайп" — впливова українська бізнес-група, належить бізнесмену Віктору Пінчуку. Діяльність групи зосереджена на сталеливарній промисловості (зокрема, прокат), також опосередковано контролює активи в різних галузях промисловості, є глобально важливим гравцем на ринку металевих труб.

Продукція компанії постачається у більш ніж 60 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Європи, Північної Америки та Близького Сходу. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW. Наразі майже 2/3 продажів здійснюється до цих регіонів.

У 2024 році компанія реалізувала 511 тисяч тонн трубної продукції та 115 тисяч тонн залізничної продукції, підтверджуючи свої позиції як національного лідера в галузі та надійного постачальника для міжнародних ринків.

Нагадаємо, у листопаді компанія "Інтерпайп" завершила постачання лінійних труб для будівництва нового заводу з виробництва біодизелю на півдні Іспанії.

Автор:
Ольга Опенько