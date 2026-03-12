Запланована подія 2

"Інтерпайп" об’єднав українські та закордонні офіси в єдину цифрову мережу

цифровізація, рука
"Інтерпайп" синхронізував облік українських та закордонних офісів / Freepik

Українська промислова компанія "Інтерпайп" завершила проєкт з оптимізації системи управління ресурсами. Усі виробничі потужності та торговельні представництва компанії тепер працюють у єдиному цифровому середовищі на базі оновленої платформи х10 української ERP-системи IT-Enterprise.

Як пише Delo.ua, про це інформує IT-Enterprise.

Раніше різні заводи та закордонні офіси могли використовувати відмінні налаштування обліку, що сповільнювало збір даних. Перехід на спільну платформу дозволив синхронізувати ці процеси. За словами IT-директора "Інтерпайп" Сергія Саєвича, проєкт став глибокою консолідацією наявних процесів у єдиний центр керування для стабільної роботи під час війни.

Результати цифрової трансформації:

  • цілодобове управління: консолідація фінансового, управлінського та бухгалтерського обліку дозволяє бачити стан активів компанії в режимі реального часу 24/7; 
  • фінансовий контроль: впроваджено єдині методики розрахунку вартості продукції, що важливо для конкуренції на глобальному ринку; 
  • наскрізна логістика: система забезпечує моніторинг руху товарів на всіх етапах — від виробничого цеху в Україні до закордонного покупця; 
  • швидкість даних: платформа х10 підвищила оперативність обробки інформації та відповідає міжнародним стандартам безпеки.

СЕО IT-Enterprise Олег Щербатенко зазначив, що така синхронізація дозволяє великому бізнесу зберігати гнучкість і прискорювати прийняття управлінських рішень в умовах нестабільності.

Довідково

IT-Enterprise — українська IT-компанія з 35-річним досвідом. Вона займається цифровою трансформацією великих підприємств, серед яких "Нібулон", "Укрпошта", "Укрнафта" та "Укрзалізниця". З початку повномасштабної війни компанія також реалізує державні проєкти з обліку гуманітарної допомоги та релокації бізнесу.

Нагадаємо, у лютому компанія "Інтерпайп" в рамках проєкту POLICE GT-1 поставила обсадні труби підвищеної міцності для будівництва геотермальної свердловини у польському місті Поліце.

Автор:
Тетяна Ковальчук