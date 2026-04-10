Інтерпайп забезпечив трубами будівництво нової вітрової електростанції у Великій Британії

Українська промислова компанія "Інтерпайп" стала партнером масштабного проєкту альтернативної енергетики в Північному морі. Продукцію українського виробництва використано при будівництві офшорної вітрової електростанції, що розташована за 69 км від узбережжя англійського графства Саффолк.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у повідомленні компанії.

Наразі будівництво станції перебуває на завершальній стадії — етапі встановлення турбін.

Специфікація та роль українських труб

Загалом для проєкту було відвантажено майже 2500 тонн трубної продукції різних діаметрів. Труби "Інтерпайп" стали частиною критичної інфраструктури об'єкта:

  • призначення: система пристаней біля опор вітряків. Саме тут швартуватимуться човни обслуговуючого персоналу станції.
  • технічні вимоги: особлива товщина стінок, надвисока точність геометричних параметрів та підвищена стійкість металу до агресивної корозії в солоному морському середовищі.

Масштаби проєкту

Запуск ВЕС запланований на межі 2026–2027 років. Очікувані потужності станції вражають:

  • Генерація: щонайменше 1,4 ГВт "зеленої" енергії.
  • Охоплення: станція зможе забезпечити електрикою понад 1,3 мільйони британських домогосподарств.

У компанії наголошують, що участь у таких проєктах підтверджує конкурентність української промисловості на ринку ЄС та Британії, де вимоги до якості та екологічності матеріалів є одними з найсуворіших у світі.

Нагадаємо, у березні компанія "Інтерпайп" об’єднала українські та закордонні офіси в єдину цифрову мережу. Усі виробничі майданчики та торговельні представництва тепер працюють у синхронізованому середовищі на базі української ERP-системи, що значно прискорює обробку замовлень та логістику.

Автор:
Максим Кольц