Инвестиционный банкир назвал книги, которые следует прочитать каждому инвестору

Лучшим типом инвестиций с точки зрения потенциальной финансовой отдачи на вложенный капитал являются инвестиции в образование.

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Об этом в интервью Delo.ua рассказал управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко.

Об инвестициях в образование

"Что касается примеров лучших инвестиций, то лично для меня наиболее эффективной инвестицией является инвестиция в образование. У меня есть три высших образования. И каждое из них приносило мне 10-х отдачу на вложенные ресурсы и открывало новые возможности для общения и заработка", — рассказывает финансист.

Для тех, кто не может позволить себе дорогостоящее обучение, есть много хороших бесплатных курсов, которыми можно воспользоваться, уверяет собеседник издания. Так, например, многие иностранные вузы открыли для общего доступа свои лекции. Практически по любому направлению существует возможность пройти бесплатные курсы.

"По собственному опыту скажу, что это дает существенный толчок в развитии карьеры. И главное – придает уверенность", – аргументирует Григорий Овчаренко.

Какие книги почитать

Управляющий активами группы ICU в Украине порекомендовал несколько книг, которые, по его мнению, следует почитать всем, кто серьезно интересуется инвестиционной деятельностью.

Первая – книга бывшего министра финансов Греции Яниса Варуфакиса "Разговоры с дочерью об экономике", где автор простым языком объясняет, как работает экономика. Книга будет интересна подросткам.

Следующая книга – "Принципы" Рэя Далио.

"Рекомендую ознакомиться с ней всем, кто хотел бы заниматься инвестициями и построить прочную и надежную основу для развития инвестиционного бизнеса", – объясняет Григорий Овчаренко.

Еще одна книга – историческая и вместе с тем очень актуальная для Украины сейчас – "Почему нации приходят в упадок. Происхождение власти, богатства и бедности" Джеймса Робинсона и Дарона Аджемоглу.

О том, в какие активы следует инвестировать в Украине во время войны, а в какие – нежелательно, стоит ли инвестировать за границу, и что ждет отечественный рынок криптоактивов, – читайте в полной версии интервью с Григорием Овчаренко.