Інвестиційний банкір назвав книги, які варто прочитати кожному інвестору

Найкращим типом інвестицій з точки зору потенційної фінансової віддачі на вкладений капітал є інвестиції в освіту.

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Про це в інтерв’ю для Delo.ua розказав керуючий активами групи ICU в Україні Григорій Овчаренко.

Про інвестиції в освіту

"Що стосується прикладів найкращих інвестицій, то особисто для мене найефективнішою інвестицією є інвестиція в освіту. Я маю три вищі освіти. І кожна з них приносила мені 10х віддачу на вкладені ресурси та відкривала нові можливості для спілкування і заробітку", – розказує фінансист.

Для тих, хто не може дозволити собі дороге навчання, є багато хороших безкоштовних курсів, якими можна скористатися, запевняє співрозмовник видання. Так, наприклад, багато іноземних вищих навчальних закладів відкрили для загального доступу свої лекції. Майже за будь-яким напрямком існує можливість пройти безкоштовні курси.

"За власним досвідом скажу, що це дає суттєвий поштовх у розвитку кар’єри. І головне – додає впевненості", – аргументує Григорій Овчаренко.

Які книги почитати

Керуючий активами групи ICU в Україні порекомендував декілька книг, які, на його думку, варто почитати всім, хто серйозно цікавиться інвестиційною діяльністю.

Перша – книга колишнього міністра фінансів Греції Яніса Варуфакіса "Розмови з донькою про економіку", де автор простою мовою пояснює, як працює економіка. Книга буде цікава підліткам.

Наступна книга – "Принципи" Рея Даліо.

"Рекомендую ознайомитися з нею всім, хто хотів би займатися інвестиціями і побудувати міцну та надійну основу для розвитку інвестиційного бізнесу", –пояснює Григорій Овчаренко.

Ще одна книга – історична і разом з тим дуже актуальна для України зараз – "Чому нації занепадають. Походження влади, багатства і бідності" Джеймса Робінсона та Дарона Аджемоґлу.

Про те, в які активи варто інвестувати в Україні під час війни, а в які – небажано, чи варто інвестувати за кордон, і що чекає вітчизняний ринок криптоактивів, – читайте в повній версії інтерв’ю з Григорієм Овчаренком.