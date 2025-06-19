Искусство продавать искусство: как бренды освоили язык смыслов, культуры и даже кринжа

На MRKTNG MRTHN панель "Искусство продавать искусство" собрала лидеров культурных, креативных и бизнесовых индустрий, чтобы честно поговорить: как делать маркетинг, когда продукт не просто товар, а смысл, опыт, искусство? Но где кончается маркетинг и начинается культура?

Сергей Костя (Bolt), модератор дискуссии, направил разговор по сути: может ли эмоция быть валютой, которая продает? Ответы искали Валерия Русаненко (Pandora), Виктория Середа ("Сенс"), Катя Тейлор (Port of Culture) и Свят Загайкевич ("Подпольный стендап").

Искусство как баланс, где эмоции продают

С чего начинается искусство в коммерции? Для брендов, работающих с глубокими смыслами, это не просто фон или декорация, а центральный нерв всей стратегии. Валерия Русаненко, директор по маркетингу Pandora в Украине, убеждена: нет эффективного продукта без эмоционального кода.

"Pandora — это не о ювелирных украшениях. Это эмоциональный феномен. Это о том, как вы дарите чувства, время и внимание — самое ценное, что у вас есть" , — поделилась Валерия Русаненко.

Для глобального бренда с локальным лицом вопроса смысла не абстракция, а бизнес-инструмент. Потому что они не просто продают изделия, они продают истории, в которых зритель хочет себя узнать. Недавняя выставка Pandora в центре Киева стала мостиком между брендом и сердцем клиента.

Коллаборация с художницей Ириной Максимовой стала точкой соприкосновения с новой аудиторией. Поэтому фактически искусство у Pandora — это элемент креативной стратегии, который позволяет оставаться узнаваемыми в конкурентном мире.

"Сенс" как платформа будущего — не просто книжный магазин. Это платформа будущего

Виктория Середа, маркетинг-директор книжных магазинов "Сенс", видит в культуре не только форму, а живой контекст, формирующий среду вокруг продукта. В книгах, событиях и даже кофе он видит платформу для создания будущего.

"Искусство в нашем бизнесе — это жизнь. Смыслы формируются через сообщества, диалоги, пространства. А потом они продают книги" , — сказала Виктория Середа.

По словам Виктории, для "Сенса" книга — это не только продукт, а триггер диалога. На Крещатике они создали пространство, где встречаются волонтеры, художники, военные, активисты. Здесь продают не только литературу – здесь продают участие в будущем.

Бренд вырос не из кампании, а из контекста. Это модель, где искусство создается внутри бизнеса, а не только украшает его снаружи. И именно такая модель позволяет "Сенсу" влиять на читательский выбор и формировать культурную карту страны.

Искусство как движущая сила: диагноз от Кати Тейлор

Катя Тейлор, основательница агентства и ОО Port of Culture, развенчивает миф об искусстве как "обязательный глянец". Для нее оно – ядро смыслов, а не маркетинговая обертка. И главное – его нужно интегрировать, а не приклеивать к бренду.

"Если бренд не нуждается в искусстве — ничего не сработает. Но если нуждается — оно способно изменить все. Потому что за брендами стоят люди, а люди меняются", — метко отметила Катя Тейлор.

Катя разложила понятие "искусство" на слои: core arts, креативные индустрии, культурные продукты. И показала, что интеграция с искусством – это не досадная функция бренда, а инвестиция в его будущее. Настоящая, не формальная.

В послевоенном мире бренды, которые научатся вкладывать в развитие, а не только в собственную узнаваемость, станут уважаемыми. Искусство для них станет не способом украсить презентацию, а способом говорить с обществом на одном языке.

Юмор как high art, где стендап — живая культура искренности

Юмор как искусство, которое продает, раскрыл Свят Загайкевич, основатель "Подпольного стендапа". Он убежден, что стендап – это не просто формат развлечений, а платформа искреннего взаимодействия, способная создать настоящий контакт между брендом и человеком.

"Главное в стендапе — искренность. Зритель хочет прожить опыт вместе с тобой. И тогда он твой. Надолго" , — подчеркнул Свят Загайкевич.

Юмор, по мнению Свята, — это искусство, которое быстро адаптируется к реальности. После 24 февраля именно стендап одним из первых вернулся к зрителям. Поэтому он стал не только форматом развлечения, но и способом коллективной терапии.

Для брендов интеграция с комедией – это больше чем размещение логотипа. Это возможность стать частью эмоционального опыта, который зритель хочет пересказать. "Интеграция со стендапом должна быть такой, чтобы о ней упоминали даже в комментариях к выступлению", — шутит Свят. Но в каждой шутке – точка продажи.

Панельная дискуссия доказала: сегодня украинская культура – это не только индустрия, это стратегический актив. Продавать искусство значит формировать смыслы. А бренды, которые научились говорить на этом языке, уже сейчас строят доверие, которое конвертируется в действия, а не только в охват. Потому что маркетинг больше не об узнаваемости. Маркетинг – это о доверии. А построение доверия давно стало искусством.