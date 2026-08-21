Истоки GTA 6: рыночная стоимость Take-Two сократилась на $2,8 млрд

Владелец Rockstar Games, американская Take-Two Interactive, потерял около $2,83 млрд рыночной капитализации менее чем за два дня на фоне новой волны утечек GTA 6. В то же время, прямая связь между утечками и падением акций не доказана, поскольку на котировки могли влиять и другие факторы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение GameFragger.

По данным издания, акции Take-Two снизились с $248,13 примерно до $232,84. Падение более чем на $15 за акцию соответствовало сокращению рыночной капитализации компании примерно на $2,83 млрд.

Движение акций совпало с появлением в сети новых материалов GTA 6. Группа CyberLeek обнародовала фрагменты игрового процесса, карты и другие материалы. Среди них – сцены вождения, боев, исследования мира игры и полета над Вайс-Сити.

Авторы утечки также заявляют, что имеют доступ к рабочему сборнику игры. Rockstar и Take-Two начали удалять опубликованные материалы из-за нарушений авторских прав, однако часть контента продолжила распространяться.

GameFragger отмечает, что время падения котировок совпадает с распространением утечек, однако однозначно объяснять движение акций только этим событием нельзя.

Несмотря на снижение, рыночная капитализация Take-Two остается выше $43 млрд. GTA 6 является одним из ключевых будущих релизов компании, поэтому новости вокруг игры могут влиять на ожидания инвесторов относительно будущих доходов издателя.

Новая волна утечек произошла незадолго до запланированной на 27 августа расширенной презентации Rockstar. CyberLeek заявляет о дальнейшем доступе к материалам игры, поэтому к официальной презентации могут появиться новые истоки.

Напомним, ранее Sony к выходу GTA 6 осенью 2026 года. Релиз игры остается одним из самых ожидаемых событий мирового рынка видеоигр.