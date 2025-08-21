Большие деньги и мировая слава: топ игр от украинских геймдев-студий, покоривших мировой рынок

Украинская игровая индустрия завоевала мировую репутацию еще в начале 2000-х. Многие украинские разработчики принимали участие в создании известных мировых игр. В то же время в Украине появились геймдев-студии, известные во всем мире своими успешными проектами. Благодаря своей работе и успешным играм они заработали миллионы долларов и мировую популярность.

О самых успешных отечественных студиях и их проектах читайте в материале Delo.ua.

AB Games: как Hidden City принесла студии $500 млн

AB Games — украинская игровая студия, разрабатывающая проекты для мобильных платформ и социальных сетей. Ее основал в 2011 году Антон Большаков — геймдев-ветеран, ранее работавший над легендарными украинскими играми Казаки (Cossacks) и серией S.T.A.L.K.E.R.

Большаков начинал как менеджер в студии своего друга детства Сергея Григорьевича GSC Game World и стал руководителем ключевых проектов, в частности S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля и S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо. В 2008 году он покинул команду, а уже спустя три года открыл собственную студию AB Games, специализирующуюся на казуальных играх в жанре Hidden Object.

Самый известный проект компании — Hidden City, получивший мировую известность. Сегодня в игру ежедневно заходит более 1 миллиона активных пользователей, а на пике она собирала до 5 млн игроков в месяц. Hidden City переведена на многие языки, вошла в ТОП-3 по доходам в жанре Adventure в США и возглавила рейтинг пазлов в Японии.

По словам Большакова, общий доход от игры превысил $500 млн, что делает Hidden City одним из самых успешных и прибыльных украинских игровых продуктов. Сегодня команда AB Games насчитывает более 140 сотрудников и имеет офисы в Киеве, Ровно, Днепре и Лимассоле (Кипр).

GSC Game World и культовая серия S.T.A.L.K.E.R. : свыше $300 млн

Серия игр S.T.A.L.K.E.R. от киевской студии GSC Game World считается культовой не только в Украине, но и в мире. Первая часть — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля (2007) — разошлась тиражом более 2 млн копий. В течение 2007-2009 годов вышли также S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. По оценкам игровых медиа, эта трилогия принесла разработчикам более $50 млн дохода от продаж.

Настоящий прорыв произошел с релизом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, состоявшемся в ноябре 2024 года. Игра продала миллион копий уже за первые 48 часов, а лишь за пять дней продажи на Steam превысили 1,4 млн копий с доходом более $66 млн. К концу года этот показатель вырос до 2,8 млн копий и 134 миллиона долларов дохода только на Steam. В общей сложности продажи игры достигли более шести миллионов игроков в первые месяцы, а суммарный коммерческий результат оценивается в диапазоне от 200 до 250 миллионов долларов.

Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 стоила, по разным оценкам, в диапазоне $30–60 миллионов. Но инвестиционный партнер Smok Ventures Томаш Косцельняк, фокусирующийся на инвестициях в геймдеве, отмечал, что речь идет о бюджете около $100 млн.

По состоянию на начало 2025 годв доход от продаж S.T.A.L.K.E.R. 2 оценивается в $200–250 млн. Таким образом, вся франшиза заработала уже более $300 млн, став одной из самых успешных игровых серий Восточной Европы.

Хотя S.T.A.L.K.E.R. и имеет культовый статус среди геймеров, по доходам он уступил Hidden City. Причина в различных бизнес-моделях: S.T.A.L.K.E.R. продавался как разовая покупка для ПК, тогда как Hidden City зарабатывает на микротранзакциях и привлекает миллионы казуальных игроков по всему миру.

Серия игр Metro от 4A Games: $200–250 млн

Metro — одна из самых известных постапокалиптических игровых франшиз, созданных украинскими разработчиками. Ее история началась в 2006 году, когда в Киеве была основана студия 4A Games. Ее создали выходцы из GSC Game World — Андрей Прохоров, Олесь Шишковцов и Александр Максимчук, получившие бесценный опыт в разработке атмосферных миров во время работы над легендарным S.T.A.L.K.E.R.

Франшиза сочетает в себе жанры survival horror и шутера от первого лица. Ее сюжетная основа — роман Дмитрия Глуховского Метро 2033, переносящий игрока в постапокалиптическое московское метро, где в темных туннелях человечество пытается выжить среди мутантов и внутренних конфликтов.

Первые две части серии — Metro 2033 (2010) и Metro: Last Light (2013) — стали прорывом, мгновенно привлекая внимание мировой аудитории. Их отмечали за уникальную атмосферу, увлекательный сюжет и технологические инновации, которые сделали игры не просто адаптацией романа, а самостоятельным явлением в жанре постапокалиптических шутеров.

В 2014 году 4A Games перенесла штаб-квартиру на Мальту, но киевский офис продолжал работу над серией. Самым амбициозным проектом стал Metro Exodus, вышедший в 2019 году одновременно на ПК и консолях и ставший настоящим ААА-релизом, закрепившим за студией статус глобального игрока в индустрии.

Коммерческий успех серии Metro подтверждается тем, что за несколько лет продажи Metro Exodus превысили 10 миллионов копий, а суммарные продажи всех частей франшизы оцениваются более чем в 14 млн копий. По данным аналитиков, только цифровые продажи Metro Exodus на Steam принесли около $152 млн валового дохода, а с учетом других платформ и физических копий общая выручка серии может достигать $200–250 млн. Хотя точных официальных данных нет, эти показатели подтверждают значительный коммерческий успех франшизы и мир.

Frogwares с серией Sherlock Holmes и The Sinking City: около $100 млн

Украинская студия Frogwares, известная в мире благодаря серии детективных игр Sherlock Holmes, продала уже более 7-8 миллионов копий своих проектов. По данным Forbes, только игры о легендарном детективе принесли около $16,8 млн валового дохода на платформе Steam, однако эта оценка не охватывает все платформы и годы продаж и, вероятно, занижена.

Frogwares была основана в 2000 году в Киеве и специализируется на сюжетных играх с глубокой атмосферой и акцентом на расследовании. Именно благодаря серии Sherlock Holmes студия получила мировое признание, а затем расширила свою деятельность, выпустив и другие проекты, в частности The Sinking City.

От продаж The Sinking City на Steam компания заработала около $1,14 млн валового дохода, а чистая прибыль составила почти $337 тыс. Однако эти цифры касаются только одной платформы; игра также выходила на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и других цифровых магазинах, поэтому общий доход от проекта может быть значительно выше.

Финансовый успех The Sinking City был частично омрачен юридическим спором между Frogwares и французским издателем Nacon. Разработчики обвиняли издателя в невыплате роялти и неправомерном использовании кода игры, из-за чего ее неоднократно удаляли из цифровых магазинов, что существенно повлияло на продажи.

Аналитики VG Insights подсчитали, что только продажи серии Sherlock Holmes на Steam принесли Frogwares более $16,6 млн валового дохода. Независимые оценки годовой выручки студии колеблются в пределах $22–24 млн, что позволяет предположить: за последние пять лет активного самостоятельного издательства игр Frogwares могла заработать около $100 млн.

