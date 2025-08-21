Великі гроші та світова слава: топ ігор від українських геймдев-студій, що підкорили світовий ринок

Українська ігрова індустрія здобула світову репутацію ще на початку 2000-х. Багато українських розробників брали участь у створенні відомих світових ігор. Водночас в Україні з’явилися геймдев-студії, які відомі у всьому світі своїми успішними проектами. Завдяки своїй праці та створеним вони заробили мільйони доларів.

Про найуспішніші вітчизняні студії та їх проекти читайте в матеріалі Delo.ua.

AB Games: як Hidden City принесла студії $500 млн

AB Games — українська ігрова студія, що розробляє проекти для мобільних платформ і соціальних мереж. Її заснував у 2011 році Антон Большаков — геймдев-ветеран, який раніше працював над легендарними українськими іграми Козаки (Cossacks) та серією S.T.A.L.K.E.R.

Большаков розпочинав як менеджер у студії свого друга дитинства Сергія Григоровича GSC Game World та згодом став керівником ключових проектів, зокрема S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля та S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо. У 2008 році він залишив команду, а вже через три роки відкрив власну студію AB Games, що спеціалізується на казуальних іграх у жанрі Hidden Object.

Найвідоміший проєкт компанії — Hidden City, що здобув світову популярність. Сьогодні в гру щодня заходить понад 1 мільйон активних користувачів, а на піку вона збирала до 5 млн гравців на місяць. Hidden City перекладена багатьма мовами, увійшла до ТОП-3 за доходами в жанрі Adventure у США та очолила рейтинг пазлів у Японії.

За словами Большакова, загальний дохід від гри перевищив $500 млн, що робить Hidden City одним із найуспішніших і найприбутковіших українських ігрових продуктів. Сьогодні команда AB Games налічує понад 140 співробітників і має офіси в Києві, Рівному, Дніпрі та Лімасолі (Кіпр).

GSC Game World і культова серія S.T.A.L.K.E.R.: понад $300 млн

Серія ігор S.T.A.L.K.E.R. від київської студії GSC Game World вважається культовою не лише в Україні, а й в світі. Перша частина — S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля (2007) — розійшлася накладом у понад 2 млн копій. Упродовж 2007–2009 років вийшли також S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо та S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип’яті. За оцінками ігрових медіа, ця трилогія принесла розробникам понад $50 млн доходу від продажів.

Справжній прорив стався з релізом S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який відбувся у листопаді 2024 року. Гра продала мільйон копій уже за перші 48 годин, а лише за п’ять днів продажі на Steam перевищили 1,4 млн копій із доходом понад $66 млн. До кінця року цей показник зріс до 2,8 млн копій та 134 мільйонів доларів доходу лише на Steam. Загалом же продажі гри досягли понад шести мільйонів гравців у перші місяці, а сумарний комерційний результат оцінюється в діапазоні від 200 до 250 мільйонів доларів.

Розробка S.T.A.L.K.E.R. 2 коштувала, за різними оцінками, в діапозані $30–60 мільйонів. Але інвестиційний партнер Smok Ventures Томаш Косьцельняк, який фокусується на інвестиціях у геймдев, зазначав, що йдеться про бюджет у близько $100 млн.

Станом на початок 2025 року дохід від продажів S.T.A.L.K.E.R. 2 оцінюється в $200–250 млн. Таким чином, уся франшиза заробила вже понад $300 млн, ставши однією з найуспішніших ігрових серій Східної Європи.

Хоч S.T.A.L.K.E.R. і має культовий статус серед геймерів, за прибутками він поступився Hidden City. Причина — у різних бізнес-моделях: S.T.A.L.K.E.R. продавався як разова покупка для ПК, тоді як Hidden City заробляє на мікротранзакціях і залучає мільйони казуальних гравців по всьому світу.

Серія ігор Metro від 4A Games: $200–250 млн

Metro — одна з найвідоміших постапокаліптичних ігрових франшиз, створених українськими розробниками. Її історія розпочалася у 2006 році, коли в Києві була заснована студія 4A Games. Її створили вихідці з GSC Game World — Андрій Прохоров, Олесь Шишковцов та Олександр Максимчук, які здобули безцінний досвід у розробці атмосферних світів під час роботи над легендарним S.T.A.L.K.E.R.

Франшиза поєднує в собі жанри survival horror та шутера від першої особи. Її сюжетна основа — роман Дмитра Глуховського Метро 2033, що переносить гравця у постапокаліптичне московське метро, де в темних тунелях людство намагається вижити серед мутантів і власних внутрішніх конфліктів.

Перші дві частини серії — Metro 2033 (2010) та Metro: Last Light (2013) — стали проривом, миттєво привернувши увагу світової аудиторії. Їх відзначали за унікальну атмосферу, захопливий сюжет та технологічні інновації, які зробили ігри не просто адаптацією роману, а самостійним явищем у жанрі постапокаліптичних шутерів.

У 2014 році 4A Games перенесла штаб-квартиру на Мальту, але київський офіс продовжував роботу над серією. Найамбітнішим проєктом став Metro Exodus, який вийшов у 2019 році одночасно на ПК та консолях і став справжнім ААА-релізом, що закріпив за студією статус глобального гравця в індустрії.

Комерційний успіх серії Metro підтверджується тим, що за кілька років продажі Metro Exodus перевищили 10 мільйонів копій, а сумарні продажі всіх частин франшизи оцінюються в понад 14 млн копій. За даними аналітиків, лише цифрові продажі Metro Exodus на Steam принесли близько $152 млн валового доходу, а з урахуванням інших платформ і фізичних копій загальна виручка серії може сягати $200–250 млн. Хоча точних офіційних даних немає, ці показники підтверджують значний комерційний успіх франшизи та світове визнання українського геймдеву.

Frogwares із серією Sherlock Holmes і The Sinking City: близько $100 млн

Українська студія Frogwares, відома у світі завдяки серії детективних ігор Sherlock Holmes, продала вже понад 7–8 мільйонів копій своїх проєктів. За даними Forbes, лише ігри про легендарного детектива принесли близько $16,8 млн валового доходу на платформі Steam, однак ця оцінка не охоплює всі платформи та роки продажів і, ймовірно, є заниженою.

Frogwares була заснована у 2000 році в Києві й спеціалізується на сюжетних іграх із глибокою атмосферою та акцентом на розслідування. Саме завдяки серії Sherlock Holmes студія здобула світове визнання, а згодом розширила свою діяльність, випустивши й інші проєкти, зокрема The Sinking City.

Від продажів The Sinking City на Steam компанія заробила близько $1,14 млн валового доходу, а чистий прибуток склав майже $337 тис. Проте ці цифри стосуються лише однієї платформи; гра також виходила на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch та в інших цифрових магазинах, тож загальний дохід від проєкту може бути значно вищим.

Фінансовий успіх The Sinking City був частково затьмарений юридичним спором між Frogwares та французьким видавцем Nacon. Розробники звинувачували видавця в невиплаті роялті та неправомірному використанні коду гри, через що її неодноразово видаляли з цифрових магазинів, що суттєво вплинуло на продажі.

Аналітики VG Insights підрахували, що лише продажі серії Sherlock Holmes на Steam принесли Frogwares понад $16,6 млн валового доходу. Незалежні оцінки річної виручки студії коливаються в межах $22–24 млн, що дозволяє припустити: за останні п’ять років активного самостійного видавництва ігор Frogwares могла заробити майже $100 млн.

