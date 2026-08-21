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Витоки GTA 6: ринкова вартість Take-Two скоротилася на $2,8 млрд

Акції Take-Two впали після витоку GTA 6
Акції Take-Two впали після витоку GTA 6

Власник Rockstar Games, американська Take-Two Interactive, втратив близько $2,83 млрд ринкової капіталізації менш ніж за два дні на тлі нової хвилі витоків GTA 6. Водночас прямий зв'язок між витоками та падінням акцій не доведений, оскільки на котирування могли впливати й інші фактори.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення GameFragger.

За даними видання, акції Take-Two знизилися з $248,13 приблизно до $232,84. Падіння більш ніж на $15 за акцію відповідало скороченню ринкової капіталізації компанії приблизно на $2,83 млрд.

Рух акцій збігся з появою в мережі нових матеріалів GTA 6. Група CyberLeek оприлюднила фрагменти ігрового процесу, карти та інші матеріали. Серед них — сцени водіння, боїв, дослідження світу гри та польоту над Вайс-Сіті.

Автори витоку також заявляють, що мають доступ до робочої збірки гри. Rockstar і Take-Two почали видаляти опубліковані матеріали через порушення авторських прав, однак частина контенту продовжила поширюватися.

GameFragger зауважує, що час падіння котирувань збігається з поширенням витоків, однак однозначно пояснювати рух акцій лише цією подією не можна.

Попри зниження, ринкова капіталізація Take-Two залишається вищою за $43 млрд. GTA 6 водночас є одним із ключових майбутніх релізів компанії, тому новини навколо гри можуть впливати на очікування інвесторів щодо майбутніх доходів видавця.

Нова хвиля витоків відбулася незадовго до запланованої на 27 серпня розширеної презентації Rockstar. CyberLeek заявляє про подальший доступ до матеріалів гри, тому до офіційної презентації можуть з'явитися нові витоки.

Нагадаємо, раніше Sony до виходу GTA 6 восени 2026 року. Реліз гри залишається однією з найочікуваніших подій світового ринку відеоігор.

Автор:
Тетяна Гойденко

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