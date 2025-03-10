Из-за атак дронов и снижения производства: российский экспорт нефтепродуктов продолжает падать

Россия продолжает сокращать морской экспорт нефтепродуктов в феврале после январского роста. Это вызвано сокращением производства, штормами и атаками беспилотников.

Об этом пишет Reuters.

Согласно подсчетам издания на основе данных LSEG и рыночных источников, экспорт дизельного топлива и газойля из российских портов упал в прошлом месяце примерно до 3,6 миллиона метрических тонн, что на 6% меньше, чем в январе.

Основными импортерами российского дизтоплива и газойля в феврале оставались Турция и Бразилия. Экспорт дизельного топлива и газойля из российских портов в Турцию упал в прошлом месяце до 1,1 миллиона тонн, что на 11% меньше, чем в январе, в то время как нагрузки для Бразилии упали на 10% на месячной основе до 0,47 миллиона тонн.

В феврале Россия отправила в африканские страны около 1 миллиона тонн дизтоплива и газойля, что на 17% меньше, чем в январе, по данным о доставке. Крупнейшими покупателями стали Марокко, Гана и Сенегал, пишет Reuters.

Также констатируется, что в феврале Россия отправила дизельный груз из балтийского порта Приморск в Сирию – это первая известная прямая поставка в ближневосточную страну более десяти лет.

В то же время, мощность первичной переработки нефти в РФ в автономном режиме выросла в феврале примерно до 3,5 миллиона метрических тонн с 2,3 миллиона в январе. Увеличение простоя мощностей означает, что нефтеперерабатывающие заводы производят меньше топлива.

Напомним, импорт сырой нефти в Индию из РФ в феврале упал до самого низкого уровня с января 2023 года. Это свидетельствует о том, как жесткие санкции США нарушили цепочки поставок.

Также сообщалось, что Россия продолжает поставлять нефть в Китай. С 30 января по 16 февраля ни один из шестнадцати танкеров, загружавших нефть ESPO в восточном порту Козьмино, не попал в список санкций США