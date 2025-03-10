Через атаки дронів та зменшення виробництва: російський експорт нафтопродуктів продовжує падати

Росія продовжує скорочувати морський експорт нафтопродуктів у лютому після січневого зростання. Це викликано скороченням виробництва, штормами та атаками безпілотників.

Про це пише Reuters.

Згідно з підрахунками видання на основі даних LSEG та ринкових джерел, експорт дизельного палива та газойлю з російських портів впав минулого місяця приблизно до 3,6 мільйона метричних тонн, що на 6% менше, ніж у січні.

Основними імпортерами російського дизпалива та газойлю в лютому залишалися Туреччина та Бразилія. Експорт дизельного палива та газойлю з російських портів до Туреччини впав минулого місяця до 1,1 мільйона тонн, що на 11% менше, ніж у січні, тоді як навантаження для Бразилії впали на 10% на місячній основі до 0,47 мільйона тонн.

У лютому Росія відправила до африканських країн приблизно 1 мільйон тонн дизпалива та газойлю, що на 17% менше, ніж у січні, за даними про доставку. Найбільшими покупцями стали Марокко, Гана та Сенегал, пише Reuters.

Також констатується, що в лютому Росія відправила дизельний вантаж із балтійського порту Приморськ до Сирії – це перша відома пряма поставка до близькосхідної країни за понад десять років.

Водночас потужність первинної переробки нафти в РФ в автономному режимі зросла в лютому приблизно до 3,5 мільйона метричних тонн з 2,3 мільйона в січні. Збільшення простою потужностей означає, що нафтопереробні заводи виробляють менше палива.

Нагадаємо, імпорт сирої нафти до Індії з РФ в лютому впав до найнижчого рівня з січня 2023 року. Це свідчить про те, наскільки жорсткі санкції США порушили ланцюжки поставок.

Також повідомлялося, що Росія продовжує постачати нафту до Китаю. З 30 січня по 16 лютого жоден з шістнадцяти танкерів, що завантажували нафту ESPO в східному порту Козьміно, не потрапив до списку санкцій США