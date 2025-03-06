Известный производитель минеральной воды заплатит штраф на почти 2 млн грн в рассрочку: детали

Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) разрешил производителю минеральных вод ЧАО "Новомосковский завод минводы" уплатить штраф почти на 2 млн грн в рассрочку.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 6 марта по результатам рассмотрения заявления от предприятия.

"Рассрочена уплата штрафа, наложенного решением Антимонопольного комитета Украины от 24.12.2024 № 529-р, по результатам рассмотрения заявления ЧАО "Новомосковский завод минводы" от 10.02.2025 № 8-01/1998", — говорится в сообщении.

Штраф за обман потребителей

Напомним, в декабре 2024 года АМКУ оштрафовал производителя минеральных вод ЧАО "Новомосковский завод минводы" на 1,9 млн грн за распространение ложной информации.

Регулятор установил, что предприятие на этикетке минеральной природной столовой воды "Бон Буассон" отмечало "наивысший уровень pH* среди природных вод Украины и ускорение обмена веществ, мощный антиоксидантный эффект", не имея при этом результатов соответствующих научных исследований, подтверждающих такие свойства.

Отметим, ЧАО "Новомосковский завод минводы" – это современное предприятие по производству природной минеральной воды ТМ Бон Буассон. Вода извлекается из скважины. Завод начал свою производственную деятельность еще в 1961 году. На заводе производится как газированная, так и негазированная и слабогазированная минеральная вода, безалкогольные напитки на ее основе в емкостях от 0,5 литров до 20 литров.

На сайте производителя указано, что вода "Бон Буассон" рождается в особом гидрогеологическом районе Украины — "Соленый Лиман" на Днепровщине, который с середины XX века является курортом-заповедником.

Напомним, недавно АМКУ приступил к рассмотрению дела по признакам совершения ООО "Торговый дом "Моршинские источники" (ТД "Моршинские источники") нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.