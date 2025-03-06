Відомий виробник мінеральної води сплатить штраф на майже 2 млн грн у розстрочку: деталі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив виробнику мінеральних вод ПрАТ "Новомосковський завод мінводи" сплатити штраф на майже 2 млн грн у розстрочку.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте на засіданні регулятора 6 березня за результатами розгляду заяви від підприємства.

"Розстрочено сплату штрафу, накладеного рішенням Антимонопольного комітету України від 24.12.2024 № 529-р, за результатами розгляду заяви ПрАТ "Новомосковський завод мінводи" від 10.02.2025 № 8-01/1998", - йдеться у повідомленні..

Штраф за обман споживачів

Нагадаємо, у грудні 2024 року АМКУ оштрафував виробника мінеральних вод ПрАТ "Новомосковський завод мінводи" на 1,9 млн грн за поширення неправдивої інформації.

Регулятор встановив, що підприємство на етикетці мінеральної природної столової води "Бон Буассон" зазначало про "найвищий рівень pH* серед природних вод України та прискорення обміну речовин, потужний антиоксидантний ефект", не маючи при цьому результатів відповідних наукових досліджень, які б підтвердили такі властивості.

Зауважимо, ПрАТ "Новомосковський завод мiнводи" - це сучасне пiдприємство з виробництва природної мінеральної води ТМ Бон Буассон. Вода видобувається зi свердловини. Завод почав свою виробничу діяльність ще в 1961 році. На заводi виробляється як газована, так i негазована i слабогазована мінеральна вода, безалкогольнi напої на її основi в ємкостях вiд 0,5 лiтрiв до 20 лiтрiв.

На сайті виробника зазначено, що вода "Бон Буассон" народжується в особливому гідрогеологічному районі України – "Солоний Лиман" на Дніпровщині, який з середини XX століття є курортом-заповідником .

Нагадаємо, нещодавно АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками вчинення ТОВ "Торговий дім "Моршинські джерела" (ТД "Моршинські джерела") порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.