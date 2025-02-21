АМКУ дозволив колишнім співвласникам мережі "Караван" придбати компанію у Fozzy Group

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ТОВ "Агродім Лідер", що належить колишнім власникам мережі "Караван", придбати компанію "Білорусь" у співвласника Fozzy Group.



Про це йдеться в офіційному повідомленні комітету.

Вказується, що надано дозвіл ТОВ "Агродім Лідер" на набуття контролю над ТОВ "Білорусь" шляхом придбання частки у статутному капіталі ТОВ "Білорусь". Це забезпечить їй контроль над компанією, оскільки частка перевищує 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Про ТОВ "Білорусь"

ТОВ "Білорусь" засновано 2014 року в Городнянському районі Чернігівської області. Компанія займається вирощуванням зернових культур, володіє 3683 земельними ділянками на Чернігівщині загальною площею 4406 га. У 2018 році вона увійшла у Fozzy Group.

Згідно з даними YouControl, у 2024 році підприємство збільшило виручку на 65,1% - до 211,14 млн грн, а його чистий прибуток становив 15,14 млн грн проти чистого збитку 71,12 млн грн у 2023 році. Активи на кінець минулого року оцінювалися в 181,76 млн грн. Статутний капітал становить 50 млн грн. Бенефеціаром підприємства є Володимир Костельман, співвласник Fozzy Group.

Про ТОВ "Агродім Лідер"

ТОВ "Агродім Лідер" засновано 2013 року в Києві. Воно займається посередництвом за договорами щодо цінних паперів або товарів, наданням інформаційних послуг, консультуванням з питань комерційної діяльності та управління.

Бенефіціарами компанії, за даними YouControl, є Андрій Гордієнко та Сергій Хрипков. У 2003−2017 роках вони розвивали в Україні торговельну мережу Караван. Зараз є власниками мережі сонячних електростанцій.

Нагадаємо, АМКУ в січні погодив купівлю "Укрнафтою" 51% у ТОВ "Альянс Холдинг", що було обов’язковою передумовою завершення цієї угоди. У держкомпанії заявляли, що планують провести ребрендинг усіх автозаправних комплексів протягом року. Також "Укрнафті" запевнили, що збережуть весь персонал мережі в кількості 1550 працівників на АЗК та в головному офісі.