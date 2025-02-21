АМКУ разрешил бывшим совладельцам сети "Караван" приобрести компанию у Fozzy Group

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО "Агродим Лидер", принадлежащее бывшим владельцам сети "Караван", приобрести компанию "Беларусь" у совладельца Fozzy Group.



Об этом идет речь в официальном сообщении комитета.

Указывается, что предоставлено разрешение ООО "Агродим Лидер" на получение контроля над ООО "Беларусь" путем приобретения доли в уставном капитале ООО "Беларусь". Это обеспечит контроль над компанией, поскольку доля превышает 50% голосов в высшем органе управления общества.

О ООО "Беларусь"

ООО "Беларусь" основано в 2014 году в Городнянском районе Черниговской области. Компания занимается выращиванием зерновых культур, владеет 3683 земельными участками на Черниговщине общей площадью 4406 га. В 2018 году она вошла в Fozzy Group.

Согласно данным YouControl, в 2024 году предприятие увеличило выручку на 65,1% – до 211,14 млн грн, а его чистая прибыль составила 15,14 млн грн против чистого убытка 71,12 млн грн в 2023 году. Активы к концу прошлого года оценивались в 181,76 млн грн. Уставный капитал составляет 50 млн. грн. Бенефециаром предприятия является Владимир Костельман, совладелец Fozzy Group.

Об ООО "Агродим Лидер"

ООО "Агродим Лидер" основано в 2013 году в Киеве. Оно занимается посредничеством по договорам о ценных бумагах или товарах, предоставлением информационных услуг, консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Бенефициарами компании, по данным YouControl, являются Андрей Гордиенко и Сергей Хрипков. В 2003-2017 гг. они развивали в Украине торговую сеть Караван. Сейчас владельцы сети солнечных электростанций.

Напомним, АМКУ в январе согласовал покупку "Укрнефтью" 51% у ООО "Альянс Холдинг", что было обязательным условием для завершения этого соглашения. В госкомпании заявляли, что планируют провести ребрендинг всех автозаправочных комплексов в течение года. Также "Укрнафте" заверили, что сохранят весь персонал сети в количестве 1550 работников на АЗК и головном офисе.