Владелец "Сільпо" приобрел известный интернет-магазин

Интернет-магазин детских товаров Pampik в начале октября возобновил работу после почти трехлетнего перерыва. Его приобрел владелец "Сильпо" Владимир Костельман, которому отныне принадлежит 80% нового юрлица.

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Об этом пишет RAU.

Отмечается, что недавно основатель бренда Pampik Шахин Мусаев сообщил о перезапуске в начале октября интернет-магазина детских товаров pampik.com.

Как писал ранее Forbes.ua, 20 августа совладелец Fozzy Group Владимир Костельман и основатель бренда Шахин Мусаев создали новое юридическое лицо ООО "Пампик".

Как свидетельствуют данные сервиса YouControl, фонд Костельмана Холдинг Инвест выступил мажоритарным владельцем с долей 80% компании, Мусаеву принадлежит 20%. Владельцем бренда Pampik на сайте Украинского офиса интеллектуальной собственности указан Шахин Мусаев.

История бренда

Бренд Pampik существует с 2009 года, когда начал работать сервис по доставке подгузников домой родителям младенцев. Впоследствии ассортимент интернет-магазина расширялся, и здесь сначала появилось детское питание, затем добавились развивающие игрушки. Но после 10 лет успешной работы Шахин Мусаев вместе с партнером Олегом Шапоренко продали в 2020-м Pampik компании Dragon Capital Томаша Фиалы. Сумма сделки не разглашалась. После продажи Мусаев начал работать руководителем направления "Детство" на маркетплейсе Maudau совладельца Fozzy Group Владимира Костельмана.

В период пандемии произошел настоящий бум в адресную доставку подгузников и других детских товаров Pampik. К примеру, в Киеве каждая пятая семья с ребенком была клиентами Pampik. В июне 2022 Dragon Capital объединил доставку Pampik с доставкой ее основного конкурента — интернет-магазина Panama. Но война усугубила финансовые результаты Pampik на 60-70%.

В результате со 2 февраля 2024 года Pampik прекратил свою работу. Тогда же закрылся и его основной конкурент – интернет-магазин Panama. Из-за того, что объем детского рынка упал более чем наполовину, проекты не могут полноценно развиваться, говорилось в совместном сообщении обоих онлайн-ритейлеров.

В апреле 2024 Dragon Capital вышла из числа учредителей ООО "Вондерс Лайт" и объявила о прекращении проекта.

Перспективы рынка товаров для детей

Покупка Pampik может быть полезной сделкой для маркетплейса Maudau, входящего в Fozzy Group. Например, Maudau и Pampik могут использовать одинаковых поставщиков и склады для диверсификации рисков. Перезапуск сайта без остатков на складе эксперты оценивали в 100 000 долларов.

В то же время рыночная ситуация не способствует быстрому развитию Pampik .

По оценке Promodo, категория детских товаров наиболее пессимистическая в украинском онлайне, поскольку ниша детских товаров в онлайн начала оживать только с июля 2023-го, но не достигла показателей 2021 года даже в гривне. Для восстановления позиций на рынке Pampik понадобится комплексная работа с трафиком в сумме с широким ассортиментом.

Заметим, Fozzy Group – одна из самых крупных торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.

В Fozzy Group входят такие торговые сети как: