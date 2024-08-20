Сеть супермаркетов "Сільпо" отказывается от бумажных чеков и переходит на электронные. Это решение является частью стратегии компании по диджитализации и уменьшению влияния на окружающую среду.

Об этом сообщает пресс-служба "Сільпо".

На территории "Сільпо" нашли "артефакт"

Отмечается, что недавно в одном из магазинов "Сільпо" была проведена раскопка и обнаружен "артефакт" — окаменевший бумажный чек. Таким перформансом сеть пыталась привлечь внимание к вопросам экологии и сообщить о важном обновлении – переходе на электронные чеки.

Как отмечают в "Сільпо", это решение является частью стратегии компании по диджитализации и уменьшению влияния на окружающую среду.

Сообщается, что для всех пользователей мобильного приложения "Сільпо" автоматически активируется функция "Чек не печатать".

"Отныне клиенты получают электронные чеки вместо бумажных, сканируя приложение на кассе или самокассе. При необходимости эту функцию можно включать и выключать", — подчеркивают "Сільпо".

Почему отказываются от бумажных чеков

Сеть супермаркетов "Сільпо" печатает около 300 миллионов чеков или 57 000 км кассовой ленты в год.

"А это почти 15% расстояния до Луны! С такими темпами за 7 лет можно проложить "бумажный мост" от Земли до Луны", — отмечают в компании.

Там добавляют, что большинство бумажных чеков оказываются в мусорнике сразу после покупки. В то же время термобумага, из которой изготавливают чеки, почти не перерабатывается. Зато электронная будет храниться в приложении, а при необходимости ее можно просмотреть.

Кроме того, бумажные чеки содержат бисфенол А, который может быть вреден для организма.

Никаких юридических рисков

В "Сільпо" обращают внимание, что электронный фискальный чек имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Это официальный документ, подтверждающий покупку, но без вреда для окружающей среды.

Сеть призвала посетителей присоединяться к eco-friendly инициативе и активировать в приложении "Сільпо" функцию "Чек не печатать", тем самым совершая покупки с заботой об окружающей среде.

Напомним, недавно сеть супермаркетов "Сільпо" запустила дальнюю доставку продуктов из Ровно в города и поселки Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областей.

Отметим, "Сільпо" входит в Fozzy Group – одну из крупнейших торгово-промышленных групп Украины. Бизнес-интересы группы охватывают ритейл, производство продуктов питания, банковское дело, ИТ, логистический, туристический и ресторанный бизнес.

В Fozzy Group входят такие торговые сети как: