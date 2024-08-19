В Украине установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков: сколько выдали и на какую сумму

Месячный объем белых сделок в торговле продолжает расти. Это стало следствием введения обязательной работы с регистраторами расчетных операций (РРО) и штрафов за их неиспользование. В июле в Украине было создано 827,9 млн. чеков на сумму 377,23 млрд. гривен.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, в июле этого года установлен исторический рекорд ежедневного количества чеков РРО – 26,6 млн, а среднедневная сумма выручки составляет 12,2 млрд гривен.

Как отметил Гетманцев, всего за прошлый месяц создано 827,9 млн. чеков на сумму 377,23 млрд. гривен.

"По сравнению с предыдущим месяцем рост среднедневной выручки произошел на 3,4%, а по сравнению с январем на 22%, что свидетельствует о постоянной динамике отбеливания торговли", — отметил нардеп.

Гетманцев убежден, что это следствие введения обязанности работы с регистраторами расчетных операций (РРО) и штрафов за их неиспользование.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, за исключением случаев, касающихся подакцизных товаров.

Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

Поэтому с 1 октября бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).

Кого налоговики проверяют в первую очередь по применению РРО

Гетманцев рассказал, к кому именно налоговики едут в первую очередь, когда определяют, кого проверять по соблюдению закона о применении РРО.

По его словам, критерии определения потенциально рисковых плательщиков в частности:

1. Незначительные выручки предприятия.

2. Субъекты хозяйствования, зарегистрировавших РРО/ПРРО при этом декларируют нулевые выручки, а также например по большинству операций проведенных через РРО/ПРРО была произведена оплата в безналичной форме (свыше 90%).

3. Имеют риски в оформлении наемных работников.