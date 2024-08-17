Гетманцев о ресторанном бизнесе: "одна из самых плохих ситуаций с теневой экономикой"

В Украине ресторанный бизнес остается одним из худших в контексте теневой экономики. Рестораторы продолжают печатать несколько чеков в день или вообще не используют РРО, работая "в черную". Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Несмотря на это, с начала года выручки ресторанного бизнеса выросли на 42,6%. В то же время увеличились и налоговые платежи.

Однако даже с этим только в июле начислено 7,8 миллиона гривен штрафов во время 674 проверок.

Гетманцев отмечает, что уклонение от налогообложения во время войны неприемлемо и призывает к отказу от таких практик.

"Также обращаюсь к потребителям — пожалуйста, требуйте чек РРО за уплаченные вами деньги. Этим вы реально помогаете собрать деньги на армию", — добавил он.

Гетманцев оценил масштаб теневой экономики

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики оценил масштаб теневой экономики в Украине, отметив, что в тени находится до 500 миллиардов гривен.

По его словам, эти неучтенные налоги могли бы существенно пополнить государственный бюджет, если бы их перевели из тени. Гетманцев подчеркнул, что детенизация экономики является важным резервом для государства и может заменить необходимость повышения налогов.

Он добавил, что процесс детенизации продолжается и охватывает разные рынки, включая торговлю, рынок горючего и ювелирных изделий. К примеру, с рынка табачных изделий за два месяца удалось получить более 30% больше поступлений от акциза по сравнению с прошлым годом

Гетманцев отметил важность продолжения борьбы с теневыми схемами и подчеркнул, что у государственных органов достаточно инструментов для контроля за крупными компаниями, которые пытаются избежать налогообложения.

Альтернативы нет: налоги в Украине скоро вырастут

Чтобы найти дополнительные источники финансирования армии, власти вынуждены будут повысить основные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор по зарплатам и акцизам, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, наполнение бюджета невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

"Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, военного сбора и акцизов", — подчеркнул нардеп.

Он признал, что война очень плохо влияет на экономику, но власти вынуждены будут поднять налоги, так как другого выхода не видят.

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем — жизнь", — заявил Гетманцев.