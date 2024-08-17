Гетманцев про ресторанний бізнес: "одна з найгірших ситуацій з тіньовою економікою"

В Україні ресторанний бізнес залишається одним з найгірших у контексті тіньової економіки. Ресторатори продовжують друкувати кілька чеків на день або взагалі не використовують РРО, працюючи “в чорну”. Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Незважаючи на це, з початку року виторги ресторанного бізнесу зросли на 42,6%. Водночас, збільшилися і податкові платежі.

Однак, навіть з цим, лише в липні нараховано 7,8 мільйона гривень штрафів під час 674 перевірок.

Гетманцев зазначає, що ухилення від оподаткування у часи війни є неприйнятним і закликає до відмови від таких практик.

"Також звертаюсь до споживачів - будь ласка вимагайте чек РРО за сплачені вами гроші. Цим ви реально допомагаєте зібрати гроші на армію", - додав він.

Гетманцев оцінив масштаб тіньової економіки

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики оцінив масштаб тіньової економіки в Україні, зазначивши, що в тіні перебуває до 500 мільярдів гривень.

За його словами, ці невраховані податки могли б суттєво поповнити державний бюджет, якби їх перевели з тіні. Гетманцев підкреслив, що детінізація економіки є важливим резервом для держави і може замінити необхідність підвищення податків.

Він додав, що процес детінізації триває і охоплює різні ринки, включаючи торгівлю, ринок пального та ювелірних виробів. Наприклад, з ринку тютюнових виробів за два місяці вдалося отримати понад 30% більше надходжень від акцизу в порівнянні з минулим роком

Гетманцев наголосив на важливості продовження боротьби з тіньовими схемами та підкреслив, що державні органи мають достатньо інструментів для контролю за великими компаніями, які намагаються уникнути оподаткування.

Альтернативи немає: податки в Україні незабаром зростуть

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, наповнення бюджету неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

"Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів", - підкреслив нардеп.

Він визнав, що війна дуже погано впливає на економіку, але влада вимушена буде підняти податки, так як іншого виходу не бачить.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя", - заявив Гетманцев.