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В Україні встановлений історичний рекорд щоденної кількості чеків: скільки видали та на яку суму
Місячний обсяг білих операцій у торгівлі продовжує зростати. Це стало наслідком введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання. У липні в Україні було створено 827,9 млн чеків на суму 377,23 млрд гривень.
Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За його словами, у липні цього року встановлений історичний рекорд щоденної кількості чеків РРО - 26,6 млн, а середньоденна сума виторгу складає 12,2 млрд гривень.
Як зауважив Гетманцев, загалом за минулий місяць створено 827,9 млн чеків на суму 377,23 млрд гривень.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"В порівнянні з попереднім місяцем зростання середньоденних виторгів відбулося на 3,4 %, а в порівнянні з січнем на 22%, що свідчить про сталу динаміку відбілення торгівлі", - зауважив нардеп.
Гетманцев переконаний, що це є наслідком введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.
Повернення штрафів за відсутність РРО
Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.
На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.
Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.
Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.
Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).
Кого податківці перевіряють в першу чергу щодо застосування РРО
Гетманцев розповів, до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.
За його словами, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими:
1. Незначні виторги субʼєкта господарювання.
2.Субʼєкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%).
3.Мають ризики в оформленні найманих працівників.