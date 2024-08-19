В Україні встановлений історичний рекорд щоденної кількості чеків: скільки видали та на яку суму

Місячний обсяг білих операцій у торгівлі продовжує зростати. Це стало наслідком введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання. У липні в Україні було створено 827,9 млн чеків на суму 377,23 млрд гривень.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у липні цього року встановлений історичний рекорд щоденної кількості чеків РРО - 26,6 млн, а середньоденна сума виторгу складає 12,2 млрд гривень.

Як зауважив Гетманцев, загалом за минулий місяць створено 827,9 млн чеків на суму 377,23 млрд гривень.

"В порівнянні з попереднім місяцем зростання середньоденних виторгів відбулося на 3,4 %, а в порівнянні з січнем на 22%, що свідчить про сталу динаміку відбілення торгівлі", - зауважив нардеп.

Гетманцев переконаний, що це є наслідком введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).

Кого податківці перевіряють в першу чергу щодо застосування РРО

Гетманцев розповів, до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.

За його словами, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими:

1. Незначні виторги субʼєкта господарювання.

2.Субʼєкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%).

3.Мають ризики в оформленні найманих працівників.