Мережа супермаркетів "Сільпо" відмовляється від паперових чеків і переходить на електронні. Це рішення є частиною стратегії компанії щодо диджиталізації та зменшення впливу на довкілля.

Про це повідомляє пресслужба "Сільпо".

На території "Сільпо" знайшли "артефакт"

Зазначається, що нещодавно в одному з магазинів "Сільпо" провели розкопки та виявили "артефакт" — закам’янілий паперовий чек. Таким перформансом мережа намагалася привернути увагу до питань екології та повідомити про важливе оновлення — перехід на електронні чеки.

Фото: пресслужба "Сільпо"

Як наголошують в "Сільпо", це рішення є частиною стратегії компанії щодо диджиталізації та зменшення впливу на довкілля.

Повідомляється, що для всіх користувачів мобільного застосунку "Сільпо" автоматично активується функція "Чек не друкувати".

"Відтепер клієнти отримують електронні чеки замість паперових, скануючи застосунок на касі чи самокасі. За потреби цю функцію можна вмикати та вимикати", - підкреслюють в "Сільпо".

Чому відмовляються від паперових чеків

Мережа супермаркетів "Сільпо" друкує близько 300 мільйонів чеків або 57 000 км касової стрічки на рік.

"А це — майже 15 % відстані до Місяця! З такими темпами за 7 років можна прокласти "паперовий міст" від Землі до Місяця", - зауважують в компанії.

Там додають, що більшість паперових чеків опиняються у смітнику одразу після купівлі. Водночас термопапір, з якого виготовляють чеки, майже не переробляється.Натомість електронний буде зберігатися в застосунку, а за потреби його можна переглянути.

Крім того, паперові чеки містять бісфенол А, який може бути шкідливим для організму.

Жодних юридичних ризиків

В "Сільпо" звертають увагу, що електронний фіскальний чек має таку саму юридичну силу, як і паперовий. Це офіційний документ, що підтверджує купівлю, але без шкоди для довкілля.

Мережа закликала відвідувачів приєднуватися до eco-friendly ініціативи і активувати у застосунку "Сільпо" функцію "Чек не друкувати", тим самим роблячи покупки з турботою про довкілля.

Нагадаємо, нещодавно мережа супермаркетів “Сільпо” запустила далеку доставку продуктів з Рівного у міста та селища Рівненської, Хмельницької та Житомирської областей

Зауважимо, "Сільпо" входить до Fozzy Group – однієї з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси.

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як: