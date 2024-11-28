Власник "Сільпо" придбав відомий інтернет-магазин

Інтернет-магазин дитячих товарів Pampik на початку жовтня відновив роботу після майже трирічної перерви. Його придбав власник "Сільпо" Володимир Костельман, якому відтепер належить 80% нової юрособи.

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Про це пише RAU.

Зазначається, що нещодавно засновник бренду Pampik Шахін Мусаєв повідомів про перезапуск на початку жовтня інтернет-магазину дитячих товарів pampik.com.

Як писав раніше Forbes.ua, 20 серпня співвласник Fozzy Group Володимир Костельман і засновник бренду Шахін Мусаєв створили нову юридичну особу ТОВ "Пампік".

Як свідчать дані сервісу YouControl, фонд Костельмана Холдинг Інвест виступив мажоритарним власником з часткою 80% компанії, Мусаєву належить 20%. Власником бренду Pampik на сайті Українського офісу інтелектуальної власності вказаний Шахін Мусаєв.

Історія бренду

Бренд Pampik існує з 2009 року, коли почав працювати сервіс з доставки підгузків додому батькам немовлят. Згодом асортимент інтернет-магазину розширювався й тут спочатку з’явилося дитяче харчування, потім додалися розвивальні іграшки. Але після 10 років успішної роботи Шахін Мусаєв разом з партнером Олегом Шапоренком продали у 2020-му Pampik компанії Dragon Capital Томаша Фіали. Суму угоди не розголошували. Після продажу Мусаєв почав працювати керівником напрямку "Дитинство" на маркетплейсі Maudau співвласника Fozzy Group Володимира Костельмана.

В період пандемії стався справжній бум на адресну доставку підгузків та інших дитячих товарів Pampik. Наприклад, в Києві кожна пʼята сімʼя з дитиною була клієнтами Pampik. У червні 2022 року Dragon Capital об’єднав доставку Pampik з доставкою її основного конкурента – інтернет-магазина Panama. Але війна погіршила фінансові результати Pampik на 60-70%.

В результаті з 2 лютого 2024 року Pampik припинив свою роботу. Тоді ж закрився і його основний конкурент – інтернет-магазин Panama. Через те, що об’єм дитячого ринку впав більш ніж наполовину, проєкти не можуть повноцінно розвиватися, йшлося у спільному повідомленні обох онлайн-ритейлерів.

У квітні 2024-го Dragon Capital вийшла з числа засновників ТОВ "Вондерс Лайт" і оголосила про припинення проєкту.

Перспективи ринку товарів для дітей

Покупка Pampik може бути корисною угодою для маркетплейсу Maudau, який входить у Fozzy Group. Наприклад, Maudau і Pampik можуть використовувати однакових постачальників і склади, щоб диверсифікувати ризики. Перезапуск сайту без залишків на складі експерти оцінювали у $100 000.

Водночас ринкова ситуація не сприяє швидкому розвитку Pampik. Спадаюча динаміка народжуваності та відʼїзд матерів з маленькими дітьми за кордон впливає на падіння продажів товарів для дітей.

За оцінкою Promodo, категорія дитячих товарів є найбільш песимістичною в українському онлайні, оскільки ніша дитячих товарів в онлайн почала оживати лише з липня 2023-го, але не досягла показників 2021 року навіть у гривні. Тож для відновлення позицій на ринку Pampik знадобиться комплексна робота з трафіком у сумі з широким ассортиментом.

Зауважимо, Fozzy Group – одна з найбільших торгово-промислових груп України. Бізнес-інтереси групи охоплюють ритейл, виробництво продуктів харчування, банківську справу, ІТ, логістичний, туристичний і ресторанний бізнеси.

У Fozzy Group входять такі торговельні мережі як: