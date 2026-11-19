Японская табачная корпорация Japan Tobacco зафиксировала списание на сумму 8,6 миллиарда долларов из-за потери контроля над своим бизнесом в России после решения президента РФ Владимира Путина передать активы компании под временное управление. Производитель сигарет, крупнейшим акционером которого является Министерство финансов Японии, объявил о сокращении дивидендов и деконсолидации семи дочерних компаний в РФ.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Потери Japan Tobacco стали наибольшими для иностранного бизнеса в России вне энергетического сектора с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, ведь компания удерживала 37% российского рынка и получала в РФ четверть своей операционной прибыли.

Из-за списания активов годовой прогноз корпорации изменился из чистой прибыли в 662 миллиарда иен (4 миллиарда долларов) в убыток в 724 миллиарда иен, акции группы упали примерно на четверть, а пятеро членов совета директоров решили сократить собственное вознаграждение на два месяца.

Переговоры премьера Японии с Путиным и риски для других инвестиций

О финансовых последствиях конфискации стало известно на следующий день после 30-минутной встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаичи с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, во время которой она потребовала отменить передачу активов во внешний контроль и подняла вопрос задержанных в России японских граждан, в том числе арестованного в прошлом месяце.

По словам Такаичи, стороны договорились поддерживать контакты на разных уровнях, несмотря на резкое ухудшение отношений между Токио и Москвой из-за летнего визита Путина на спорные Курильские острова, поддержки Японией программы НАТО по поставке оружия Украине и ее председательства в Международном уголовном суде, который выдал ордер на арест главы Крема.

В то же время, в японском правительстве и крупных торговых домах выражают обеспокоенность, что следующим шагом Москвы может стать конфискация японских частиц в газовом проекте "Сахалин-2", который обеспечивает 9% импорта природного газа в Японию.

Напомним, ранее Путин отобрал заводы Winston и Camel и передал их компании эксофицера спецслужб РФ. Российский диктатор подписал указ о переводе российских предприятий корпорации Japan Tobacco International, которая контролирует около 40% рынка сигарет в России под так называемое "временное управление" компании бывшего сотрудника органов госбезопасности РФ и эксдепутата от ЛДПР Сергея Дремова.

Впоследствии Япония потребовала от Путина вернуть четыре отобранные табачные заводы Japan Tobacco и выразила официальный протест России из-за передачи активов под внешний контроль. На фоне правительственного заявления в Токио акции табачной корпорации в ходе торгов обвалились на рекордные 19,3%.