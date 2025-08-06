К 2030 году рынок роботокси вырастет в 15 раз: СЕО Uklon ответил, когда ожидать появления таких авто в Украине

По состоянию на 2025 год рынок роботизированных такси на базе искусственного интеллекта оценивается почти в $3 млрд, а его потенциал превышает 15-кратный рост в течение следующих пяти лет. Беспилотные такси уже курсируют в нескольких странах, в том числе в США и Китае. В Украине же такие технологии могут появиться уже в ближайшие несколько лет.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал СЕО Uklon Сергей Гришков.

По словам Гришкова, Uklon в ближайшем будущем начнет исследовать модели сотрудничества с AV-компаниями — это компании, занимающиеся разработкой и внедрением автономных транспортных средств (AV, от англ. Autonomous Vehicles). Он добавляет, что вопрос запуска такого транспорта станет более актуальным через 3-5 лет.

"В Украине нужно оттестировать AV-систему, понять размер инвестиций и капитальных вложений в инфраструктуру дорог украинских городов и законодательное регулирование. К примеру, для корректной работы везде должно быть достаточно хорошее качество дорог и равномерная дорожная разметка", — подчеркивает Сергей Гришков.

Также он уточняет, что должно быть принято соответствующее законодательство, регулирующее правовые нормы использования автономных автомобилей (по примеру законодательства США и ЕС). По его словам, существуют определенные стандарты и требования к уровню автономности авто по шкале SAE (Society of Automotive Engineers) — это международный стандарт, определяющий степень участия водителя в управлении автомобилем.

"Я вижу автономные авто нишей с хорошим потенциалом, но в ближайшие годы в Украине возможно использование в ограниченных условиях. Например, в военной логистике, на определенных закрытых маршрутах, где есть хорошая разметка и т.д.", — резюмирует СЕО Uklon.

Во сколько оценивается мировой рынок роботакси и какие у него перспективы

По данным Grand View Research, капитализация рынка автономных такси в 2025 году составит $2,8 млрд. В то же время в исследовании компании указано, что данная ниша вырастет к 2030 году до $43,8 млрд, что более чем в 15 раз выше.

А в исследовании McKinsey говорится, что к 2035 году роботы будут составлять 8–10% общего рынка пассажирских перевозок. Это свидетельствует о том, что технология уже выходит за пределы фазы исследований и разработок (R&D) и переходит в стадию масштабного коммерческого внедрения.

Такие автомобили активно тестируются в США, Израиле, Китае. Например, Tesla готовится запустить свою службу роботакси в Сан-Франциско и районе Залива города. В июне этого года компания запустила небольшое тестирование сервиса роботокси в Остине, штат Техас, с использованием около десятка своих SUV Model Y, нескольких приглашенных пассажиров и людей, следивших за безопасностью на передних пассажирских сиденьях.

Tesla планирует запустить сервис беспилотного такси, которым смогут пользоваться владельцы автомобилей Tesla за отдельную плату . Услуга будет доступна на определенной территории — в заливе Сан-Франциско, включая Марин, большей частью Ист-Бей, самим Сан-Франциско и вплоть до Сан-Хосе. В то же время компания Waymo, специализирующаяся на технологиях автономного вождения, уже совершает более миллиона поездок в месяц только в пределах Калифорнии.

Автономные такси постепенно завоевывают и европейский рынок. В частности, американская компания Lyft объявила о стратегическом партнерстве с китайской корпорацией Baidu, специализирующейся на искусственном интеллекте, с целью запуска беспилотных роботокси в Европе уже в 2026 году.

Напомним, Amazon имеет уже 1 млн складских роботов.