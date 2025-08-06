До 2030 року ринок роботаксі зросте у 15 разів: СЕО Uklon відповів, коли очікувати появи таких авто в Україні

Станом на 2025 рік ринок роботизованих таксі на базі штучного інтелекту оцінюється майже в $3 млрд, а його потенціал перевищує 15-кратне зростання протягом наступних п’яти років. Безпілотні таксі вже курсують у кількох країнах, зокрема в США та Китаї. В Україні ж такі технології можуть з’явитися вже впродовж найближчих кількох років.

Про це у коментарі Delo.ua розповів СЕО Uklon Сергій Гришков.

За словами Гришкова, Uklon в найближчому майбутньому почне досліджувати моделі співпраці з AV-компаніями — це компанії, що займаються розробкою та впровадженням автономних транспортних засобів (AV, від англ. Autonomous Vehicles). Він додає, що питання запуску такого транспорту стане значно актуальнішим через 3-5 років.

"В Україні потрібно відтестувати AV-систему, зрозуміти розмір інвестицій та капітальних вкладень в інфраструктуру доріг українських міст та законодавче регулювання. Наприклад, для коректної роботи всюди має бути достатньо гарна якість доріг та рівномірна дорожня розмітка", — підкреслює Сергій Гришков.

Також він уточнює, що має бути прийняте відповідне законодавство, яке регулює правові норми використання автономних авто (за прикладом законодавства США та ЄС). За його словами, існують певні стандарти та вимоги до рівня автономності авто за шкалою SAE (Society of Automotive Engineers) — це міжнародний стандарт, який визначає ступінь участі водія в керуванні автомобілем.

"Я бачу автономні авто нішею з гарним потенціалом, але найближчі роки в Україні можливе використання в обмежених умовах. Наприклад, у військовій логістиці, на певних закритих маршрутах, де є гарна розмітка тощо", — резюмує СЕО Uklon.

У скільки оцінюється світовий ринок роботаксі та які в нього перспективи

За даними Grand View Research, капіталізація ринку автономних таксі у 2025 році складе $2,8 млрд. Водночас у дослідженні компанії вказано, що дана ніша зросте до 2030 року до $43,8 млрд, що в понад 15 разів вище.

А в дослідженні McKinsey йдеться, до 2035 року роботаксі становитимуть 8–10% загального ринку пасажирських перевезень. Це свідчить про те, що технологія вже виходить за межі фази досліджень і розробок (R&D) і переходить у стадію масштабного комерційного впровадження.

Такі автомобілі наразі активно тестують в США, Ізраїлі, Китаї. Наприклад, Tesla готується запустити свою службу роботаксі в Сан-Франциско та районі Затоки міста. У червні цього року компанія запустила невелике тестування сервісу роботаксі в Остіні, штат Техас, з використанням близько десятка своїх SUV Model Y, кількох запрошених пасажирів і людей, які стежили за безпекою на передніх пасажирських сидіннях.

Як пише Reuters, Tesla планує запустити сервіс безпілотного таксі, яким зможуть користуватися власники автомобілів Tesla за окрему плату. Послуга буде доступною на визначеній території — у затоці Сан-Франциско, включно з Маріном, більшою частиною Іст-Бей, самим Сан-Франциско та аж до Сан-Хосе. Водночас компанія Waymo, що спеціалізується на технологіях автономного водіння, вже здійснює понад мільйон поїздок на місяць лише в межах Каліфорнії.

Втім, автономні таксі поступово завойовують і європейський ринок. Зокрема, американська компанія Lyft оголосила про стратегічне партнерство з китайською корпорацією Baidu, яка спеціалізується на штучному інтелекті, з метою запуску безпілотних роботаксі в Європі вже у 2026 році.

Нагадаємо, Amazon має вже 1 млн складських роботів.