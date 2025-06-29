К эксплуатации в ВСУ допущен украинский наземный беспилотник "Муравей"

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный роботизированный комплекс "Муравей".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

"Муравей" — это гусеничный беспилотник, разработанный для поддержки боевых подразделений в самых сложных условиях — под плотным огнем противника, на минированных участках, в зонах с активным действием средств радиоэлектронной борьбы.

Комплекс выделяется среди аналогов высокой грузоподъемностью — он способен транспортировать более полутона груза на десятки километров, что делает его одним из самых мощных в своем классе в украинских войсках.

Это позволяет эффективно использовать "Муравью" для доставки боеприпасов, эвакуации раненых или подвоз снаряжения на передовую.

Благодаря разным каналам управления, "Муравей" сохраняет функциональность даже в условиях действия враждебных средств РЭБ. А его гусеничное шасси обеспечивает проходимость по сложному рельефу и позволяет преодолевать неглубокие водные помехи.

Этот комплекс еще один пример того, как украинская оборонная промышленность адаптируется к нуждам фронта, создавая эффективные решения для современной войны.

Минобороны завершило кодификацию и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Рарог-10".

Кроме того, Минобороны кодифицировало и разрешило к использованию новые беспилотники Zeus и Hades.