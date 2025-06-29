До експлуатації у ЗСУ допущено український наземний безпілотник "Мураха"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний роботизований комплекс "Мураха".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

"Мураха" — це гусеничний безпілотник, розроблений для підтримки бойових підрозділів у найскладніших умовах — під щільним вогнем противника, на мінованих ділянках, у зонах з активною дією засобів радіоелектронної боротьби.

Комплекс виділяється серед аналогів високою вантажопідйомністю — він здатен транспортувати понад пів тони вантажу на десятки кілометрів, що робить його одним із найпотужніших у своєму класі в українських військах.

Це дає можливість ефективно використовувати "Мураху" для доставки боєприпасів, евакуації поранених чи підвезення спорядження на передову.

Завдяки різним каналам управління, "Мураха" зберігає функціональність навіть в умовах дії ворожих засобів РЕБ. А його гусеничне шасі забезпечує прохідність по складному рельєфу та дозволяє долати неглибокі водні перешкоди.

Цей комплекс — ще один приклад того, як українська оборонна промисловість адаптується до потреб фронту, створюючи ефективні рішення для сучасної війни.

Додамо, нещодавно Міноборони завершило кодифікацію та допустило до експлуатації в Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Рарог-10".

Окрім цього Міноборони кодифікувало та дозволило до використання нові безпілотники Zeus і Hades.